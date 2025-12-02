Noria, Núñez y Galeano dejan HC y el cartismo pierde mayoría en Senado

Carlos Núñez, Erico Galeano y Alfonso Noria son los tres senadores colorados que mediante una nota oficializaron su salida de la bancada de Honor Colorado para formar una propia independiente.

El nombre que eligieron para su nueva bancada es la de “11 de setiembre”, fecha que coincide con la fundación del Partido Colorado.

Los tres colorados plantearon sus argumentos por las que salen de la bancada oficialista, siendo en el caso de Núñez el desacuerdo con el nombramiento de varios suboficiales para el ascenso, como la exclusión del comisario César Pérez, de una trayectoria impecable, pero que no lo consideraron por no haber pasado la prueba del polígrafo, algo cuestionado incluso por la oposición.

En el caso de Noria, dijo que se sintió olvidado en las reivindicaciones en Canindeyú por el resarcimiento por los Saltos del Guairá, así como también buscan ser más independientes en las decisiones que toman.

Conformación de bancada

La conformación de la bancada “11 de Setiembre” fue oficializada mediante la nota presentada hoy por los tres senadores que hoy se alejan del oficialismo.

En la misiva dirigida al Presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, indican que Noria asume como líder de bancada, Carlos Núñez como vice líder y Erico Galeano como miembro. Este último está procesado en el marco de la investigación “A Ultranza Paraguay” por lavado de dinero y asociación criminal.

Sin los tres legisladores, el oficialismo y aliados suman 21 votos. Esto posibilita a la oposición llegar a constituirse nuevamente en el único bastión anticartista en una de las cámaras del Congreso Nacional.