Senador exige cancelar licitación de máquinas de votación y cuestiona a autoridades del TSJE

El legislador Ever Villalba (PLRA) cuestionó además la transparencia del proceso y la capacidad técnica de quienes defienden la compra dentro del organismo electoral.

Durante su intervención ayer en el Senado, Villalba sostuvo que las máquinas ofertadas tienen componentes “ya descontinuados” y que su tecnología no responde a los estándares actuales de seguridad electoral.

El senador afirmó que: Las máquinas poseen procesadores Pentium III, que según él “ya no tienen repuestos y dejaron de fabricarse”, que el software utilizado no contaría con las autorizaciones necesarias y que sería posible manipular o reemplazar los boletines de votos, incluso desde un celular.

El legislador dijo contar con material de elecciones anteriores para demostrar posibles fallas y direccionamientos del sistema, alegando que “la justicia electoral no responde” a estos cuestionamientos.

Críticas directas a los ministros del TSJE y a asesores técnicos

Villalba apuntó contra los ministros del TSJE —Jaime Bestard, Jorge Bogarín y César Rossel— y contra asesores que, según él, “se creen superministros” por salir a defender a la empresa proveedora de las máquinas.

También cuestionó duramente al director general de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), Fausto Von Streber, afirmando que “no posee título universitario” y que el cargo debería estar ocupado por “el paraguayo mejor formado en informática”.

“El cartismo nos tiene acostumbrados a nombrar personas sin título para cargos importantes, pero que la justicia electoral haga lo mismo es grave”, criticó.

<b>Denuncia de direccionamiento político dentro del TSJE</b>

El parlamentario sostuvo que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) no tiene representantes oficiales en las direcciones del TSJE, asegurando que todas ellas estarían controladas por sectores alineados al oficialismo.

Villalba remarcó que su denuncia trasciende el debate entre voto por máquina o papeleta, insistiendo en que “el problema real es la vulnerabilidad del sistema electrónico”.

Villalba advirtió que el alquiler de las mismas máquinas costó USD 20 millones en el periodo anterior, y que ahora el TSJE prevé un pago de USD 37 millones, lo que calificó como “un negociado”.

Además, acusó a la empresa Comitia MSA —proveedora del sistema— de tener un “direccionamiento” político y una estructura empresarial vinculada a países como Israel y Argentina. Estas afirmaciones fueron presentadas como parte de lo que él calificó como “un triángulo de intereses”.

El senador declaró que, si no se atienden sus denuncias y se mantiene la compra de las máquinas cuestionadas, “toda la democracia está en riesgo”, ya que la soberanía popular depende del buen funcionamiento del sistema electoral. “Si esto no se toma en serio, ninguna autoridad electa será legítima”, concluyó.

<b>Críticas a Ljubetic y al manejo comunicacional</b>

Al finalizar su intervención, Villalba también apuntó contra el asesor electoral Carlos María Ljubetic, a quien acusó de tener un rol histórico en procesos que él calificó como irregulares dentro de la justicia electoral. Estas afirmaciones forman parte del discurso político del senador y no cuentan con confirmación independiente.

El legislador igualmente criticó a programas de medios y perfiles de redes sociales que, según él, se dedican a “defender la compra y atacar a la oposición”.