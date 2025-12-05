Bachi advierte de masiva rabona de funcionarios públicos el 2 de enero y pide a Peña reflexionar sobre el feriado

El Senado aprobó en su sesión ordinaria de ayer por unanimidad un proyecto de declaración que insta al Ejecutivo declarar feriado el próximo 2 de enero, iniciativa impulsada por el propio presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez.

El titular de la Cámara Alta defendió la propuesta señalando que responde a una costumbre social que en Año nuevo todos van al interior, comparten con la familia, es turismo interno… razón por la cual cree que el presidente debe reflexionar.

“Hay que ver quién viene a trabajar ese viernes año nuevo, ¿verdad?. Entonces, ni los funcionarios públicos van a venir, entonces creo que es un momento ideal (para el feriado), cae viernes, por una cuestión, no sé, del calendario, entonces sería óptimo que también el presidente consulte con su almohada y declare para bien de la mayoría.

Aunque Peña sugirió que la medida “no sería factible”, Núñez dijo no cree que el mandatario haya cerrado la puerta: “No me pareció determinante. En su momento, hablaremos con él y, si no lo declara, tampoco termina el mundo”.

El legislador remarcó que incluso sin decreto, el Legislativo no tiene herramientas para liberar a los funcionarios ese día: “Ya remitimos el proyecto. Ahora queda en la cancha del Ejecutivo.”

“Una linda fábula”: Bachi niega reunión secreta Cartes–Corte

Consultado sobre la versión de un encuentro en Mburuvichá Róga entre Cartes, Peña y seis ministros de la Corte, presuntamente para analizar casos judiciales como el del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), Núñez fue categórico: “Para empezar, es una linda fábula. Yo solo vi a siete ministros de la Corte juntos cuando fui a un cumpleaños de un expresidente”.

“Es una fábula más creada por la oposición. Al final, los colorados somos los que terminamos imputados. Y recordemos que estos ministros fueron nombrados por el gobierno y el Senado anteriores”.

Nicanor a Honor Colorado

El senador también se refirió al reciente acercamiento de Nicanor Duarte Frutos al movimiento Honor Colorado, calificándolo como un aporte positivo: “Sumarle a un expresidente de la República, del partido, un senador electo y proclamado que no lo dejaron jurar por una mayoría coyuntural, siempre es importante”.

Sobre la posibilidad de que Duarte Frutos asuma un cargo en una binacional, Núñez respondió: “Él está preparado para cualquier cargo. Es un expresidente. Pero eso le compete al presidente de la República”.

Finalmente, Núñez fue consultado por el supuesto estudio o audio que se atribuye a Pedro Ovelar, referente de Honor Colorado, donde se afirma que en su oficina se deciden cargos clave como los del Jurado de Enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura y otras instancias judiciales.

“Desconozco la veracidad del audio. Pedro tendrá que aclararlo. Hoy en día cualquiera puede hacer un audio tuyo hablando conmigo”. Afirmó además que no existen decisiones judiciales “a favor” del movimiento: “¿Qué temas judiciales sacamos a favor nuestro hasta ahora? Ninguno”.