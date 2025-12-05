Diputados restituirán feudos a ministros de la Corte Suprema

Con el objeto de que los ministros de la Corte puedan eternizarse en las jurisdicciones en las que son superintendentes, la mesa directiva del Senado incluyó como tercer punto del orden del día de la sesión del próximo martes 9 el proyecto -con media sanción del Senado- “que modifica el artículo 8º de la Ley Nº 609/1995 ‘que organiza la Corte Suprema de Justicia’ y deroga la Ley Nº 7058/2023”.

Se pretendería sancionar el proyecto de ley antes del receso parlamentario (que inicia el 21 de diciembre y se extiende hasta el 1 de marzo del año próximo), a fin de que los cambios ya rijan para febrero, cuando debe realizarse la próxima elección de autoridades en la Corte.

La ley actual establece que “se elegirán a los ministros superintendentes de cada una de las circunscripciones judiciales del país, cuyo período en el cargo será de dos años. No podrán ser reelectos para la misma circunscripción salvo por periodos alternados”.

Esto se había aprobado luego de diversos casos de ministro de Corte que, al aferrarse a determinada circunscripción judicial, se convertían en “señores feudales”, es decir, a quienes los magistrados de la zona debía rendir pleitesía si es que no querían ser cambiados.

Discrecionalidad a ministros de la Corte

Ahora se pretende otorgar absoluta discrecionalidad para los ministros, ya que el texto propuesto establece que el “período y permanencia en el cargo serán establecidos por acordadas o los reglamentos internos de la Corte Suprema de Justicia”.

En Senado, incluso se intentó atacar el otro aspecto relevante de la ley vigente, que es el voto abierto de los miembros de la Corte para la elección de sus autoridades.

Inicialmente, en Cámara baja se pretendió restituir el “voto secreto” para los ministros de Corte, lo cual se alertó como un claro intento de ataque contra la transparencia pública, sin embargo, finalmente, solo prosperó la eliminación de la rotación.

No obstante, restituir los “feudos” también se considera que se realizó en desmedro de la transparencia, ya que la rotación posibilitaba un control cruzado entre los ministros en la circunscripción.

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el pasado 13 de noviembre y aún no cuenta con dictamen de comisiones, por lo que se espera que, posiblemente, el lunes 8 se emitan los dictámenes, de lo contrario, posiblemente se solicite que el pleno se constituya en comisión.