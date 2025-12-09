Diputado cartista dice que no ve irregular que Cartes se reúna con ministros de la Corte

Luego de que la Cámara de Diputados, con mayoría cartista y aliados, sancionara el proyecto de ley que devuelve los feudos judiciales permanentes a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el diputado oficialista Francisco Petersen salió a justificar la decisión y a respaldar el eventual diálogo entre autoridades de los distintos poderes del Estado.

Lea más: Ministros de la Corte recuperan sus feudos, tras reunión con Horacio Cartes

La norma revierte el sistema de rotación anual establecido en 2023 para las 18 circunscripciones judiciales, mecanismo que buscaba evitar concentraciones de poder prolongadas en determinados departamentos.

“Perder el hilo es perder tiempo”

Petersen explicó que la rotación constante generaba dificultades operativas. Señaló que los ministros tenían a su cargo no solo cuestiones jurídicas, sino también edilicias y administrativas en cada circunscripción.

“Traer cada año a un nuevo superintendente para que se adentre de nuevo en los problemas de la zona es perder el hilo y volver a empezar”, afirmó. Añadió que ese fue el criterio analizado dentro de la bancada cartista para apoyar el proyecto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Advierten que reunión secreta de ministros de Corte con Peña y HC viola equilibrio de poderes

Sostuvo además que existen organismos encargados de juzgar eventuales irregularidades en la actuación de funcionarios públicos, incluidos los ministros de la Corte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Reunión con Cartes no es ilegal, sostiene

La discusión se da en medio del trascendido de una reunión “secreta” en Mburuvichá Róga, en la que habrían participado seis de los nueve ministros de la Corte, el presidente de la República, Santiago Peña, y el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

Petersen dijo no tener confirmación de que dicho encuentro se haya realizado. “No puedo salir a desmentir ni a confirmar”, sostuvo. Sin embargo, aclaró que, incluso si existió, no ve nada irregular en una cumbre de poderes.

Sobre la presencia de Cartes, el legislador afirmó que puede participar en ese tipo de encuentros en su carácter de senador vitalicio y expresidente de la República. “Para mí es válido que pueda participar”, indicó.