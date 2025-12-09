Víctimas de mafia de los pagarés piden juicio político a ministros de la Corte por reunión secreta con Cartes

Se dio a conocer que los ministros de la Corte, César Diesel (presidente de la CSJ), Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera, César Garay, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón se habrían reunido en secreto con Horacio Cartes, presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y con el Presidente de la República, Santiago Peña.

Esto generó la reacción de varios sectores y referentes, incluso de los otros tres ministros que no participaron de la reunión, Victor Ríos, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander Dans, quienes expresaron preocupación por la independencia de los poderes del Estado.

Pedro Coronel, víctima de la mafia de los pagarés, calificó de genuflexos y subyugados a los ministros de la Corte y aseguró que la reunión es una causal más para hacerles juicio político.

“En una era democrática en donde se avanza supuestamente en la información, en la tecnología de información y comunicación pueda haber ese tipo de reuniones, como en la era de la monarquía o como en la era de los feudales, es realmente preocupante y es una de las causales más para el juicio político contra ellos porque no debería ser así, por eso nosotros sostenemos de que este Poder Judicial está subyugado, está totalmente genuflexo ante poderes fácticos”, sostuvo.

Aprobación de leyes

La mafia de los pagarés consistió en un esquema en el que jueces, actuarios, ujieres notificadores, oficiales y los abogados demandantes, representantes de diferentes empresas de cobranzas simulaban juicios de ejecución de deudas para embargar salarios principalmente de funcionarios públicos con pagarés de deudas ya pagadas, pero que no fueron devueltos a los deudores.

Esto generó miles de víctimas que hoy exigen la aprobación de varias leyes tanto para la protección, como también el resarcimiento a las mismas.

Hoy se convocaron y manifestaron frente a la sede del Congreso Nacional para exigir la aprobación de la ley de Emergencia Judicial sin modificaciones, lo que daría solución a los expedientes de las causas abiertas contras las víctimas que no se encuentran en los juzgados de paz, como también que se plantee el tratamiento de la ley de indemnización a las víctimas.

Pedro Coronel dijo que permanecerán en vigilia en la escalinata del Congreso Nacional para que las leyes sean tratadas y aprobadas.

Juicio político a ministros de la Corte

Agregó que también exigen el juicio político al presidente de la Corte, César Diesel y al ministro Alberto Martínez Simón, a fin de delimitar las responsabilidades de los mismos en el esquema de la mafia de los pagarés.

Reclaman tanto a los ministros como al Presidente de la República, Santiago Peña, que den explicaciones de la reunión secreta que mantuvieron con Horacio Cartes.

“Nosotros vemos eso con muchísima desconfianza, con profunda decepción, porque a pesar de que nosotros hemos insistido en las reuniones cumbre, esos deben ser públicos, no una reunión secreta que, a entender nuestro, es para recibir instrucciones del presidente del partido y del Presidente de la República en donde el Poder Judicial de esa manera demuestra que está totalmente subyugado a ellos y subyugado a poderes fácticos”, sostuvo.