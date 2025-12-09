Salvataje a intendentes: tras un año de cajoneo, pasan la pelota a la Justicia

La Cámara de Diputados tratará hoy siete pedidos de intervención municipal, todos relacionados con denuncias por mal desempeño y presuntas irregularidades administrativas. Sin embargo, el escenario apunta a que, una vez más, la mayoría oficialista evitará la intervención de los intendentes, pese a los graves cuestionamientos en varios de los casos.

Consultado sobre la inminente nueva tanda de salvatajes, el diputado Hugo Meza alegó que la Cámara aún no tomó la decisión final, pero señaló que el calendario electoral influye en las posturas internas. “Presumo que hay una cuestión de tiempo… estamos prácticamente a ocho meses de las internas o las generales”, dijo.

Ante el señalamiento de que el plazo electoral es una excusa, respondió: “Tiene algo de lógica también… pero finalmente la decisión es de la mayoría”.

Ante el inminente salvataje, Meza sostuvo que la responsabilidad principal no recae en el Congreso, sino en el sistema judicial.

“La institución más aplazada es la justicia. Estos intendentes tienen procesos judiciales: 12, media docena, 20, 30 casos… y la justicia nunca hizo nada”, afirmó.“¿Por qué la justicia no hace su trabajo?”, insistió.

“Decisión política que no repara el daño”

El diputado Meza insistió en que la Cámara de Diputados termina recibiendo expedientes que la Justicia deja estancados durante años, trasladando una presión institucional que —según afirmó— no corresponde al ámbito legislativo.

“No hubo un trabajo de la justicia y viene para que nosotros tengamos que tomar una decisión política que no repara el daño que ese administrador cometió”, señaló. Aun así, reconoció que la falta de intervención también es una decisión política. “Finalmente, la decisión es de la mayoría”, manifestó.

Meza dijo además que la intervención y eventual destitución de los intendentes no solucionaría los perjuicios financieros y administrativos que sufrieron los municipios. “Se separa al administrador, pero los millones mal ejecutados o los contratos irregulares ya están hechos”, sostuvo.

Un año paralizado en Interior

Uno de los casos más llamativos es el del intendente de Tomás Romero Pereira, Hernán Ysidro Rivas, padre del cuestionado diputado Hernán David Rivas. Su expediente permaneció un año parado en el Ministerio del Interior, pese a que la ley exige remitirlo a Diputados en un plazo máximo de cinco días.

Consultado sobre esta anomalía, Meza eludió el tema. “Hay que hacerle esa consulta al verborrágico ministro del Interior para saber su respuesta”, respondió.

El parlamentario aseguró que no tenía detalles sobre por qué el Ministerio demoró tanto ni si hubo presiones políticas.

“Yo no hablaría de cajoneamiento, hablaría de los procesos naturales que hoy tiene la cámara para expedirse o no en relación con la integración de seis municipios y a la toma de decisión de la intervención o no de una municipalidad que es la de Lima”, argumentó sobre el eventual salvataje.

Los intendentes a ser “salvados”

Esta sería la segunda salvada para Hernán Ysidro Rivas, intendente de Tomás Romero Pereira y padre del senador cartista David Rivas, cuyo expediente ya fue frenado en el pasado. También volvería a ser beneficiado Tomás Olmedo, intendente de Ñemby, investigado mediáticamente por manejos opacos en su administración.

Los demás casos corresponden a municipios con denuncias acumuladas desde hace meses, cuyos pedidos de intervención fueron demorados sistemáticamente en comisiones y en la mesa directiva.

Salvo el caso del intendente de Lima (San Pedro), Juan Manuel Ávalos (Alianza) que cuenta con dictamen en mayoría por el rechazo, en el resto de los casos ni siquiera fueron conformadas aún las comisiones especiales que deben dictaminar.

Completan la nómina de jefes comunales con pedido de intervención el cartista de Ybyrarobaná, César Machuca; el intendente liberal de Emboscada, Silvio Andrés Peña; el opositor (alianza) de Yby Yaú,Vidal Argüello y el opositor (alianza) de Juan León Mallorquín, Elvio Coronel.