Tratan restitución de “feudos” en Diputados

Los “feudos” se habían eliminado en el 2023 como mecanismo para evitar que los altos magistrados se enquisten en una sola jurisdicción.

Sin embargo, la aplanadora cartista aprobaría durante la sesión el proyecto -con media sanción del Senado- “que modifica el artículo 8º de la Ley Nº 609/1995 ‘que organiza la Corte Suprema de Justicia’ y deroga la Ley Nº 7058/2023”.

El documento será tratado en el punto tres del orden del día convocada para las 09:00 pese a no tener un solo dictamen.