“Están entregados, en cuerpo y alma, al poder político”, sostiene senadora sobre ministros de la Corte

Ministros de la Corte admiten que mantuvieron una reunión secreta con el presidente de la República, Santiago Peña, pero se niegan a dar datos sobre si estuvo presente o no y el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, que es el dato que se maneja.
“Admiten hoy porque fueron presionados por la opinión pública. Ya se dieron cuenta de que alguien les pilló y entonces tuvieron que dar la cara”, apuntó la senadora Yolanda Paredes.
A renglón seguido expresó: “Eugenio Jiménez Rolón, yo te digo, triste tu actuación al decir que se fueron a tratar cuestiones administrativas. Yo les recuerdo a esos seis Ministros de la Corte que fueron a reunirse de forma clandestina, con Horacio Cartes y compañía, que el presupuesto ya se sancionó hace quince días”.
Sobre la excusa que fue una reunión por cuestiones administrativas, la parlamentaria sostuvo: “Buscaron esa excusa porque no tenían otra. El lobby o los reclamos se hacen acá y no en el quincho de Horacio Cartes. Pero seguro buscan liberar recursos para seguir con su mafia”.
“Número uno, pactaron impunidad. Número dos, no creo que Mafia de los Pagarés no hayan tocado. El pacto político es que ustedes no hacen nada y nosotros no hacemos nada. Acá hubo cambio de favores”, amplió Yolanda Paredes.
Para finalizar señaló: “¿Por qué esconder una reunión? Porque se fueron a hacer cochinadas todos juntos. Desde el momento que pactan impunidad, ellos están entregados, en cuerpo y alma, al poder político. Viven arrodillados al poder político".