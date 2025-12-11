Democracia tocó fondo, dice el PLRA y urge a oposición actuar con fuerza

El Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presidido por Hugo Fleitas, repudió esta tarde el encuentro secreto entre seis ministros de la Corte Suprema de Justicia con el presidente de la República Santiago Peña y Horacio Cartes, titular de la ANR, lo que fue calificado como un escándalo que ataca la institucionalidad del país.

Solo el exsenador Alfredo Jaeggli quiso restar importancia al encuentro y sostuvo que el PLRA también debe abrirse a tener sus “reuniones” con otros poderes para depurar la Justicia.

Finalmente se aprobaron las mociones del exsenador Miguel Abdon Saguier y de Hugo Zarza de convocar a todas las fuerzas opositoras para coordinar un comunicado y acciones concretas.

Urgieron una reacción contundente ante la gravedad del caso que muestra, una vez más, como la Justicia Paraguaya, en su máxima instancia, está sometida al poder político. Zarza propuso someter a los magistrados a Juicio Político, pero no hubo tratamiento o moción concreta.

“Estamos tocando fondo como país democrático”, señaló Fleitas. Sostuvo que la Constitución Nacional establece que debe haber un equilibrio entre los poderes y la independencia del Poder Judicial.

Recalcó que en toda la era democrática ha quedado claro lo perjudicial que representa el sometimiento y la sumisión de la Corte Suprema de Justicia al poder político y en este caso en particular al presidente del partido de gobierno, Horacio Cartes.

Sostuvo que ni el propio dictador Alfredo Stroessner “se atrevió a tanto” ya que si bien la Carta Magna permite las “cumbres de poderes”, atenta contra la institucionalidad que los representantes de las instituciones republicanas no se reúnan de cara a la ciudadanía y lo hagan en forma secreta.

Agregó que la justificación de los ministros de la Corte, sobre supuestos acuerdos presupuestarios, no tienen fundamento ya que el Presupuesto General de la Nación 2026 ya fue definido semanas atrás.

Afirmó que la reunión entre los seis ministros de la Corte con Peña y Cartes fue una “cumbre en las sombras” y entre cuatro paredes.

Igualmente rechazó el argumento cartista que supuestamente la Constitución “no prohíbe” estas cumbres secretas o “reuniones Kañy” ocultas a la ciudadanía.

No fueron dos jueces liberales

En la reunión “secreta” entre seis ministros de la Corte Suprema de Justicia con el presidente de la República Santiago Peña y el titular de la ANR, Horacio Cartes, no estuvieron presentes y fueron “ninguneados” los ministros Manuel Ramírez Candia, Víctor Ríos y Gustavo Santander. Tanto Ríos como Ramírez son ministros de origen liberal.