Tras reunión secreta, independencia de Poderes quedó “en el bolsillo de Cartes”, dice diputado Vaesken

El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C) repudió y calificó como “una bofetada a la Constitución Nacional” la confirmación por parte de los propios ministros de Corte: César Diesel (presidente de la CSJ), Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera, César Garay, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón, sobre su participación en una reunión secreta en Mburuvicha Roga con el presidente de la República, Santiago Peña y -la presencia no negada- de Cartes, que en su condición de titular de la ANR, no tiene rol institucional entre poderes del Estado.

“El presidente Peña y el presidente de la ANR (Cartes) no pueden reunirse en la clandestinidad, eso lo prohíbe su Código Ético (Judicial) y la Constitución Nacional”, señaló Vaesken, quién al ser consultado sobre cómo queda así la independencia de poderes respondió tajante: “... Y, en el bolsillo de Cartes” y agregó que el titular de la ANR se pinta como el verdadero “Patrón” de estos ministros.

El diputado opositor incluso vaticinó un posible paso futuro del cartismo, que sería el próximo año someter a juicio político a los tres ministros (Víctor Ríos Ojeda, Gustavo Santander Dans y Manuel Ramírez Candia) que no se arrodillaron, como “cortina de humo” para distraer sobre su pésima gestión de Gobierno.

“Creo que esto es una estrategia del cartismo que pretende en este nuevo año que está ingresando (2026), distraernos a la oposición y a la ciudadanía de de la situación en que estamos pasando; de la falta de medicamentos y estudios en los hospitales, la falta de oportunidades laborales, de que no tenemos plata en los bolsillos con un juicio político a los ministros de la corte que no responden al cartismo“, apuntó.

Esto en paralelo a la consumación del copamiento de uno de los últimos poderes que le faltaba, el Judicial, teniendo en cuenta que ya tendría sometido al Legislativo (con mayoría en ambas cámaras) y a los órganos extrapoder (Fiscalía, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Consejo de la Magistratura) e incluso, el sistema financiero, dinamitando de paso la seguridad jurídica tan promocionada para los inversores.

“Ya copó el sistema financiero y ahora va a copar el Poder Judicial y esa cortina de humo va a poder hacer para que este gobierno pueda llegar al 2028 y pueda distraer a la oposición, que somos nosotros y también a la ciudadanía, que hoy realmente no está para nada contenta ya con el gobierno de Santiago Peña”, acotó.

Finalmente dijo que, obviamente, el objetivo también es mantener la impunidad de la cual ya gozan ahora, una vez que termine este gobierno y lamentó que institucionalmente hay una “gran retroceso” en el país.