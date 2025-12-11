Filizzola: reunión secreta con Peña compromete independencia de la Corte

En los últimos días, se confirmó una reunión secreta entre ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el presidente Santiago Peña en Mburuvicha Róga.

Al respecto, el senador Rafael Filizzola (PDP) sostuvo que el problema no es que los poderes del Estado se reúnan, sino que lo hayan hecho sin informar a la ciudadanía y que el encuentro solo haya salido a la luz por una filtración.

Filizzola cuestionó además el supuesto motivo del encuentro. Recordó que la discusión de un “plan de caja” corresponde a cuestiones administrativas de menor nivel.

“Nadie habla de plan de caja en diciembre. Además, para hablar de eso no se va nadie, se habla por teléfono con el ministro de Economía o se va a hablar el administrador del Poder Judicial o, de últimas, el presidente de la Corte”, dijo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Ministro de Corte Suprema admite reunión con Peña para cuestiones “administrativas”

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Señalamientos al cartismo

El legislador afirmó que el episodio confirma un avance político del cartismo sobre la institucionalidad. “Es un escándalo y absolutamente antirrepublicano”, mencionó.

Al mismo tiempo, afirmó que se trató de una reunión con la cúpula de Honor Colorado, ya que -según dijo- habrían participado el titular de la ANR, Horacio Cartes, y otras autoridades del Partido Colorado.

Dado que el encuentro no fue público y no se conocen los temas tratados, Filizzola señaló que es inevitable que existan especulaciones.

Consideró además que la presencia de solo algunos ministros de la Corte refuerza esa duda y afirmó estar seguro de que hubo pedidos de favores. “Espero que más allá de que haya pedidos, tengan la virtud de decir que no a los mismos”, expresó.

Independencia judicial en entredicho

El senador advirtió que la reunión secreta compromete la imagen de independencia de la Corte Suprema.

También criticó la “feudalización” en las circunscripciones. Según dijo, permite que cada ministro ejerza influencia sobre dos departamentos del país, lo que -aseguró- atenta contra la institucionalidad y la independencia de los jueces.

Filizzola sostuvo que la reunión secreta con los ministros de Corte expone nuevamente la intención del cartismo de controlar todos los poderes del Estado, en contradicción con los principios democráticos. “El Poder Judicial debe ser muy celoso de su independencia y no permitir que haya duda sobre ella”, remarcó.

Lea más: Reunión secreta Corte–Peña: senador dice que sus resultados se verán “muy pronto”

Según fuentes, habrían participado los ministros de la CSJ César Diesel (presidente de la CSJ), Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera, César Garay, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón.