PLRA debatirá hoy atentado a la República por reunión secreta Corte - Peña y Cartes

El Directorio del PLRA debía reunirse ayer miércoles exclusivamente para aprobar las alianzas municipales con miras a las elecciones 2026 pero la actividad se postergó para hoy a las 18:00.

Sin embargo, el titular partidario, Hugo Fleitas, actualizó la convocatoria e incluyó el debate sobre el escándalo al que califican en el llamado como “un atentado contra la institucionalidad de la República”.

Se refieren así al encuentro en que participaron seis miembros de la Corte Suprema de Justicia (del total de nueve) quienes estuvieron en la ya no secreta reunión del miércoles 3 de diciembre con el presidente de la República, Santiago Peña. Hasta ahora, nadie desmintió la participación en ella de Horacio Cartes, titular de la ANR. También se menciona la presencia de José Alberto Alderete, asesor político del presidente de la República y vicepresidente 3° de la ANR.

Están salpicados los ministros de la Corte Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes; Luis María Benítez Riera; Eugenio Jiménez Rolón, César Diesel –presidente– y César Garay Zuccolillo.

El ministro de la Corte Eugenio Jiménez Rolón había dicho que ellos solicitaron la reunión para abordar “temas presupuestarios”, algo extraño, dado que el PGN de 2026 ya fue aprobado hace varios días.

Esta “Cumbre” en Mburuvicha Róga rompió el Estado de derecho y el equilibrio de poderes, según varios juristas. A esto se suma que dentro del cartismo, el presidente en ejercicio Pedro Alliana dijo no haber sabido de ella.

Los no oficialistas dicen que en la reunión se tramó poner freno a ascendentes figuras opositoras y restituir feudos. Esto último, la Cámara de Diputados terminó aprobando. El aspirante presidencial de la disidencia colorada Arnoldo Wiens, dijo que en esta reunión se acordó apresar al expresidente Mario Abdo Benítez y al presidenciable opositor MIguel Prieto (Yo Creo) así como imputarlo por su gestión dentro del Ministerio de Obras Públicas.

También se menciona que se habló en la reunión de rechazar la acción presentada por Kattya González para recuperar su banca en el Senado.

Alianza en CDE

Otro punto conflictivo en la sesión del Directorio del PLRA de esta tarde será aprobar la alianza opositora en Ciudad del Este donde supuestamente hay roces entre el sector de Miguel Prieto y el Clan Portillo.