Ueno dilata juicio civil en el caso deuda del Frente Guasu

La abogada Cecilia Pérez dijo que el juicio se inició el 26 de junio de 2023, por la entonces Financiera Ueno SAECA y que en noviembre 2023 los demandados se presentan a plantear excepción de inhabilidad de título, alegando firmas falsas, se agrega en el expediente una pericia privada que determina la falsedad de las firmas, y se pide que se tramite la excepción y se haga la pericia de las firmas del pagaré.

Todo este proceso se tramitó en el Juzgado Civil, a cargo de la jueza Rossana Elizabeth Frutos Olguin.

En tanto que, recién en abril del 2024, los demandantes presentan los documentos de solicitud y liquidación de crédito, pero, llamativamente, no se presentó el pagaré.

Tras la admisión de la pericia y la designación de un perito, los representantes legales de Financiera Ueno recusan al perito Osmar Magín Gómez. Asimismo, recusaron a la jueza Frutos Olguín por parcialidad e interés. Sin embargo, meses después se rechaza la recusación, pero siguen intentando dilatar el proceso con otras recusaciones e impugnaciones para evitar la realización de la pericia.

Caso ueno: las chicanas siguen

Las chicanas continúan cuando el Tribunal de Apelaciones en pleno volvió a ser recusado el 5 de septiembre del 2024, y se informó el caso a la Corte Suprema el 9 de septiembre de 2024.

Al respecto, la abogada Pérez indicó que la Corte Suprema de Justicia se expidió en casi un año, dilatando más el proceso.

La resolución de la Corte del 6 de agosto pasado rechazó varias chicanas jurídicas impuestas por Ueno.

Sin embargo, aún está pendiente otra recusación planteada contra el perito, falta resolver una impugnación y, lo más importante, falta la realización de la prueba pericial en el juzgado de la Dra. Marisa Raquel Vargas Jacquet, dijo Pérez.