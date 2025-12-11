Wiens avisa que hay un video completo de la reunión secreta entre ministros de la Corte

El precandidato a la Presidencia de la República por la disidencia colorada, Arnoldo Wiens, publicó un video en su cuenta de Instagram, donde se refiere a la reunión secreta que tuvieron algunos ministros de la Corte Suprema de Justicia junto con el presidente de la República, Santiago Peña, y el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes.
“Finalmente, los ministros de la Corte tuvieron que validar la reunión secreta, pero los motivos que expresaron dejaron más dudas que certezas. Ante nula transparencia institucional es de esperar que se sobreentienda que la agenda no fue la que dijeron”, señala Wiens en el video.
Durante el material audiovisual, el que se desarrolla en un acto político, afirmó que existe una grabación completa de la supuesta reunión y que seguramente pronto la veremos.
Señaló que en esa reunión se determinó que deben ir presos el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. “Además, se decidió que se debe imputar a Arnoldo Wiens”.
“¿Ante qué Estado estamos? Nuestro presidente de la República no hace honor a su investidura. Él representa el Estado paraguayo y ser transparente. Debería hacer respetar las instituciones del Estado, pero están enfocados en otra cosa", remarcó.
Para finalizar, el precandidato a la presidencia dejó en claro: “Yo voy a luchar por un país que disminuya la corrupción”.