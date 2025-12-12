Apoyo tras “perdón” de atrasos con el Indert

“El Gobierno Municipal de don Óscar Chávez, intendente de Paso Yobái, por este medio expresa su total adhesión y respaldo a las gestiones y ordenamientos administrativos y ejecutivos históricos que realiza el Prof. Econ. Francisco Ruiz Díaz como presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la tierra -Indert” (sic), señala el comunicado que la misma institución agraria se encargó de republicar en sus redes sociales.

El documento, que tiene fecha 9 de diciembre de 2025, se conoció luego del escándalo que involucra al titular del Indert en el regalo de tierras fiscales en las cercanías al futuro puente del Corredor Bioceánico, en el distrito Carmelo Peralta (Alto Paraguay).

En el documento, además del apoyo el intendente, “solicita, donde corresponda, se respete y se cuide con justicia el proceso de regularización de inmuebles del Estado a favor de los compatriotas”. Es decir, una abierta advertencia, a pesar del rosario de evidencias sobre el aparente despojo de estratégicos predios públicos en la gestión de Ruiz Díaz.

Pero, el jefe comunal de Paso Yobái olvidó contar que también está entre los beneficiados de la gestión del actual titular del Indert. Es mediante la recalendarización de al menos tres cuotas anuales vencidas por un inmueble de 3.900 hectáreas en Bahía Negra.

El intendente Chávez fue adjudicado con el predio fiscal en 2021, pero, aparentemente, no hizo los pagos de las cuotas anuales, de acuerdo a registros internos a los cuales accedió nuestro diario.

El 25 de marzo de 2024, Óscar Chávez presentó una nota al actual presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, mediante la cual comunica que realizó uno de los pagos vencidos y solicitaba la recalendarización de los compromisos anuales. El pedido tuvo retorno positivo, de acuerdo a los documentos.

Sin embargo, el artículo 53 del estatuto agrario establece, de manera taxativa, que si el adjudicatario “incurriese en mora por tres anualidades consecutivas, decaerán todos los plazos pendientes y la adjudicación quedará rescindida de pleno derecho, reintegrándose al patrimonio del organismo de aplicación el lote en cuestión, circunstancia que deberá serle notificada por escrito al moroso”.

La deuda sobre el inmueble en manos del intendente es de más de G. 1.782 millones.

Otros que se sumaron al apoyo a titular del Indert

Además del intendente de Paso Yobái, Óscar Chávez, aparecieron con notas de apoyo al titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, los jefes comunales de Yhú y Borja, Arturo Rey Jara y Javier Silvera, respectivamente.