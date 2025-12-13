Jorge Bogarín será presidente del TSJE durante el 2026

Mediante la resolución de la Justicia Electoral Nº 183/2025, se designa como presidente a Jorge Bogarín González, quien cumplirá funciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

Lea más: TJSE habilitó ya a 65 organizaciones políticas

Asimismo, en la citada resolución se designa al ministro César Emilio Rossel (PLRA), como vicepresidente del TSJE, y al ministro Jaime Bestard, como miembro. Es en cumplimiento del reglamento electoral que establece que el cambio de la presidencia y vicepresidencia se debe realizar de manera anual, entre sus tres miembros.

Bogarín González tendrá la misión de comandar desde el máximo tribunal electoral los comicios municipales previstos para el 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese contexto dentro del Cronograma Electoral, la Justicia Electoral fijó como fecha de las elecciones internas simultáneas de todos los partidos políticos para el 7 de junio, en tanto que las elecciones municipales están previstas para el 4 de octubre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ¿Volverán las papeletas en las elecciones municipales 2026? Esto dice el presidente del TSJE

Un total de 65 organizaciones políticas están habilitadas para el proceso electoral de las municipales del próximo año, en las que 28 movimientos políticos nuevos se anotaron para presentar candidaturas.