¿Volverán las papeletas en las elecciones municipales 2026? Esto dice el presidente del TSJE

En la última sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, senadores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) aprobaron una propuesta que dejó sin presupuesto al TSJE para comprar o alquilar las máquinas de votación para las elecciones que se realizarán en el 2026.

Finalmente, la Cámara de Senadores repuso el presupuesto a la institución, por lo que se confirmó que las elecciones municipales del 2026 se realizarán con las máquinas de votación. Pese a eso, varios legisladores del PLRA insisten con volver al sistema de papeletas para las elecciones.

Para Jaime Bestard, volver al sistema de papeletas con las listas desbloqueadas va a generar un verdadero caos en los procesos electorales, por lo que él se posicionó a favor de mantener el sistema actual con el voto con las máquinas.

Recordó que el proceso de licitación para la adquisición de las máquinas de votación tuvo varias trabas, por lo que decidieron suspenderla para hacer un llamado para alquilar las mismas, ya que no lograrían adquirirlas para las elecciones municipales del 2026.

“Nosotros tenemos que tener las máquinas a más tardar para febrero, todo el mes de febrero es periodo de auditorías ya. Entonces, la duda era, alquilemos, que es lo que decidimos al final, alquilemos para este periodo de estas municipales y sigamos pensando si conviene o no comprar, que es lo que vamos a analizar con más tranquilidad”, sostuvo en entrevista en el programa Mesa con Enrique Vargas Peña de ABC TV.

Máquinas de votación

Al cambiar el formato y optar por el arrendamiento, también las condiciones del pliego de base y condiciones cambiaron porque el arrendamiento es solamente para el periodo de las elecciones municipales próximas.

“Si vos vas a comprar máquinas, que te tienen que durar por lo menos 10 años, los parámetros son diferentes, la tecnología puede ser obsoleta, después de 10 años hay una serie de cosas que son muy delicadas”, detalló Bestard.

Recordó que los cuestionamientos se dieron contras las empresas que estaban compitiendo en el proceso de licitación: el Consorcio Paraguay Democrático, integrado por Selex (Marco Domaniczky), Excelsis (Daniel Sauca) y SmartMatic (Andrés Rombola); el Consorcio Comitia MSA, conformado por la firma paraguaya Comitia y la argentina MSA; y Miru Systems, de procedencia coreana.

De estas, indicó que SmartMatic y Miru Systems no tienen interés en el arrendamiento, ya que su negocio es la venta de las máquinas y que la única que tiene las máquinas ya fabricadas, almacenadas y depositadas es el la del consorcio Comitia MSA porque se creó y funciona para hacer arrendamiento de las máquinas. Recordó que la comisión de asuntos electorales del Senado generó una serie de dudas que obligó a cancelar la licitación de compra.

Cuestionamientos a empresas

Los cuestionamientos para la adquisición de máquinas se dieron contra SmartMatic por problemas judiciales en Estados Unidos y de la empresa Miru System por estar vinculada a Itti, empresa de Ueno Honding, donde el Presidente de la República, Santiago Peña, era accionista siendo mandatario.

Bestard recordó que estos cuestionamientos hicieron que Itti comunicara oficialmente a través de una publicación que no iba a formar parte de esa licitación. Sostuvo que estos cuestionamientos de los legisladores solo sirvieron para “torpedear” el sistema.

“En las elecciones de Ciudad del Este, que acaban de terminar, donde ganó ampliamente Mujica, no hubo ningún reclamo de nada, pero nosotros revisamos las actas, no te imaginas las barbaridades y los errores de cosas. Letra ilegible, errores que pueden haber sido por incapacidad o intencionalmente hechos, entonces, nosotros dijimos, ¿cómo vamos a volver a esto si con la máquina te imprime el acta y te imprime el certificado de resultado y el certificado TREP, que es el que se transmite y coincide absolutamente con la misma impresión?”, refirió.

Para las elecciones municipales 2026 se están haciendo las pruebas y verificando algunas cuestiones documentales para que antes este fin de año se concrete el arrendamiento de las máquinas, donde hay un solo oferente que es el consorcio Comitia MSA.

El presidente del TSJE se mantuvo en su postura de no cambiar el sistema, ante las intenciones de un sector del PLRA de volver al sistema de papeletas e incluso mencionó como los procesos en El Salvador y en Honduras llevaron varios días para el conteo de votos, en el caso de Honduras, incluso, hasta casi una semana después, lo que da espacio a suspicacias de posibles fraudes.