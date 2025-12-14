CGR detecta varias inconsistencias en DD.JJ. de Eddie Jara y estas son las observaciones

La Dirección General de Control de Declaraciones Juradas de la Contraloría emitió su comunicación de observaciones al presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Ramón Jara Rojas, luego de detectar una serie de observaciones en sus declaraciones juradas de bienes y rentas.

El documento detalla seis observaciones principales que deben ser contestadas en un periodo de 10 días hábiles por parte del funcionario con toda la documentación correspondiente.

La primera observación apunta a unos viáticos, específicamente el cobro de G. 103.482.992 en ese concepto para viajes que, conforme a datos de la Dirección Nacional de Migraciones, nunca se realizaron.

El informe detalla que Jara cobró viáticos para supuestas “reuniones de trabajo con proveedores” y conferencias en destinos como Bolivia, Uruguay, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Las Vegas -Estados Unidos- entre los años 2016 y 2024, pero al cruzar los datos, la CGR constató que “no obran registros de salida ni de entrada del país que guarden correspondencia con dichas fechas”.

Eddie Jara y las inconsistencias

La segunda observación apunta a una variación desmedida en el valor de un inmueble declarado por Jara, ubicado en el distrito La Catedral de Asunción. El bien fue reportado con valores diferentes en sus Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR), ya que en 2016 figuraba por G. 350.000.000, subió a G. 500.000.000 en 2018, y se disparó a G. 2.050.000.000 en 2023 y por esto la Contraloría señala que no se presentó documentación para justificar estas variaciones.

El tercer punto cuestionado hace referencia a la vivienda particular del funcionario, ya que la Contraloría detectó que difiere sobre el lugar donde actualmente residiría Jara, conforme a declaraciones a entidades financieras y otros registros.

El cuarto punto, referente a efectivo en guaraníes y cuentas a cobrar, se estableció que existe un monto de G. 3.437.119.337 cuyo origen debe ser determinado por parte del funcionario.

Esta observación se fundamenta en que Jara declaró poseer G. 3.500 millones en “Cuentas a Cobrar” en 2023, pero sus ingresos y utilidades acumuladas entre 2018 y 2023 arrojaron una utilidad acumulada de aproximadamente G. 312.880.663.

Gastos superiores a ingresos

En el punto cinco se mencionan movimientos financieros que exceden a la capacidad financiera acreditada, ya que de acuerdo a expedientes remitidos por bancos, una concesionaria y un prestigioso club social, se observa que hubo un exceso de manera significativa.

En términos acumulados para el período 2023-2025, las erogaciones identificadas ascienden a G. 3.099.438.717, mientras que los salarios verificados suman G. 1.136.726.554, una cifra que implica un déficit financiero del orden de G. 1.962.712.163.

La última observación corresponde a movimientos “inusuales” en cuentas bancarias, ya que la detección de depósitos en efectivo que superan los G. 1.000 millones en sus cuentas personales sin que se haya justificado su origen, mientras que también se identificaron transferencias mensuales y recurrentes desde la cuenta de Petropar al Banco BASA, a nombre de Jara, que suman G. 496.726.354.

Según el informe, estas transferencias no guardan correlación directa con los ingresos habituales de Jara, aunque según declaró el funcionario al medio Última Hora, este contestaría a las observaciones detectadas.

