Solicitan que BCP explique por qué Ueno genera más en “ganancias diversas”

Los dos pedidos de informes -uno al Instituto de Previsión Social (IPS) y otro al Banco Central del Paraguay (BCP)- aprobados por la Cámara de Diputados apunta a cuidar los fondos de los aportantes y jubilados de la previsional, que en gran parte fueron volcados a Ueno Bank, “banco amigo” que está encabezado por exsocios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña.

Lea más: Piden a IPS aclarar vuelco de plata de jubilados en banco “amigo” de Peña

Legisladores colorados disidentes y opositores buscan sobre todo saber si existe riesgo de caída de este banco (atendiendo su rápido crecimiento catapultado coincidentemente a partir del gobierno de Peña) y si existe un plan para contener un eventual impacto a los fondos jubilatorios de IPS y al sistema financiero en general.

Lea más: Piden informes a IPS ya que “si cae Ueno, pagarán los jubilados”

Una de las preguntas puntualmente cobra mucho sentido sobre la sostenibilidad del banco como tal, puesto que en reportes hasta mediados de este año señalaban que Ueno era uno de los bancos con menor margen financiero (propio de su operación como banco), por debajo en porcentaje de otras 13 entidades bancarias públicas y privadas. Por el contrario, reporta como supuesta principal fuente de ingresos “otros ingresos operativos”.

En tal sentido, entre otras preguntas, Diputados solicita que el BCP “especifique el concepto contable y la composición de los montos registrados como ‘Otros ingresos operativos’, indicando su participación porcentual dentro del resultado operativo total del banco”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según un reporte hasta junio de este año, apenas el 15% de los ingresos de Ueno provienen del que debería ser -como todos los otros bancos del sistema- la operación financiera (G. 67.866 millones).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras que su margen por servicios (G. 186.038 millones) y el de “otros ingresos operativos” (G. 245.155 millones) se constituyen el 85% de sus ingresos.

Por otra parte, también se requiere saber si el BCP “contempla un plan de contingencia o escenarios alternativos” en caso de que Ueno caiga.

Como condimento agregado al caso está el de un posible conflicto de intereses, puesto que la eventual respuesta del BCP estará a cargo de su presidente Carlos Carvallo, que fue presidente de Ueno entre 2021 y 2023.