Piden a IPS aclarar vuelco de plata de jubilados en banco “amigo” de Peña

El pedido de informes aprobado el pasado martes en Cámara de Diputados apunta a aclarar el temor fundado que existe sobre la importante centralización de fondos de los aportantes y jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), institución a hasta julio de este año reportó concentrar en Certificado de Depósito de Ahorro (CDE) de Ueno Bank la suma de G. 1.6 billones.

Lo que más llama la atención a legisladores, principalmente el proyectista, es que desde que asumió el gobierno el presidente Santiago Peña, su “banco amigo” incrementó en un 2.100% la captación de fondos de IPS.

En tal sentido, una de las consultas pide aclarar los criterios por los cuales optaron por dicho banco, teniendo en cuenta las políticas que rigen al IPS que obligan a “la prioridad de la seguridad y liquidez sobre la rentabilidad en la administración de los fondos previsionales”.

Es decir, temen que con la promesa de supuestamente generar mayor rentabilidad, apuesten realmente por una entidad bancaria que pueda poner en riesgo los fondos de los jubilados.

Esto es llamativo, puesto que, a modo de ejemplo, la previsional optó por colocar en CDA de Ueno unos G. 1.602.000.000.000 (unos US$ 239 millones al cambio actual), que tienen una calificación “AA”, mientras que los depósitos en una banco “AAA” (mejor calificación) como Itaú, son de apenas G. 80.000.000.000 (equivalente a US$ 11 millones).

También el pedido se enfoca bastante en la presunta concentración de fondos en Ueno, pese al criterio que aplica IPS para “prevenir una concentración excesiva de los recursos previsionales en una misma institución financiera”.

Por otra parte, también se requiere al presidente de IPS, Jorge Brítez las medidas a futuro a ser adoptadas, sobre todo, los “criterios técnicos y financieros que utiliza el IPS para evaluar la solvencia y liquidez de las entidades bancarias antes de renovar o realizar nuevas colocaciones”.

Banco empezó a ganar fuerza con Peña, denuncia Espínola

El jueves pasado, el proyectista del pedido de Informes, Mauricio Espínola (ANR, Añetete), dijo que parte de su temor con Ueno se sustenta en que es una entidad relativamente nueva, que empezó a ganar fuerza desde que asumió el gobierno Santiago Peña, y que se capitalizó gracias a los fondos de IPS y de cuya sostenibilidad tras este gobierno duda.

Esto se refleja en la última pregunta, donde piden aclarar “qué mecanismos se encuentran establecidos para asegurar que los fondos previsionales no queden inmovilizados en instrumentos de largo plazo, en un eventual escenario en que Banco Ueno SA deba absorber pérdidas diferidas o enfrentar un estrés financiero”.

Dato no menor es que el primer mandatario poseía acciones en Ueno Holding hasta el pasado 4 de abril de este año, cuando anunció que supuestamente se desprendió de ellas, aunque desde que asumió en agosto de 2023 fue por bastante tiempo socio comercial de Miguel Vázquez, principal figura del Grupo Vázquez, del cual es parte Ueno.

Algo que llama la atención es que en octubre del año pasado se había aprobado un primer pedido de informes de diputados disidentes y opositores, donde, entre otras cosas, se pedía a IPS “identificar las entidades bancarias en las que tienen depositados y/o invertidos los recursos institucionales, desglosando por entidad y tipo de instrumento financiero (certificados de depósitos de ahorro, depósito a la vista, cuenta corriente, bonos, etc.).

Si bien IPS supuestamente respondió el pedido, los datos no figuran en el Sistema de Información Legislativa (SILpy).

Bancada “Ueno-HC” ya había blindado en Diputados

Hasta ahora se espera que el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, remita al Instituto de Previsión Social (IPS) y el Banco Central del Paraguay (BCP) la resolución del pedido de informes para que empiece a correr el plazo de 15 días, que se establece para la respuesta.

Sin embargo, la demora no es de extrañar, puesto que el cartismo ya ha actuado antes como “protector” del banco “amigo” del presidente de la República, Santiago Peña.

En abril pasado la bancada cartista rechazó dos pedidos de informes relacionados a Ueno, ante lo cual el diputado opositor Raúl Benítez habría bautizado al mayoritario bloque bancada oficialista como “bancada ‘Ueno’ Honor Colorado”.

En dicha ocasión se había requerido al Banco Nacional de Fomento (BNF) informar sobre los créditos otorgados a las empresas ueno bank SA, Grupo Vázquez SAE, ITTI Saeca y ueno Holding Saeca, todos ellos exsocios comerciales de Peña.

También los “convenios, acuerdos, contratos y cualquier otro acto jurídico, cualquiera sea el título, celebrado entre las empresas ueno Bank SA” y otras mimadas por este Gobierno.

Ante la negativa, Benítez había increpado a los cartistas diciendo: “el día que termine de explotar esto, les voy a recordar cómo la bancada ‘ueno’ Honor Colorado le estuvo bancando y cubriendo al Santiago ‘Ueno’ Peña en la Presidencia ‘ueno’ de la República”.

Latorre ya había cajoneado previamente otros pedidos de informes –con la excusa de estar de viaje–, como fue el caso de requerimientos al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Defensa y a la Secretaría Nacional de Inteligencia sobre el caso de los “Sobres del Poder”.

El Ejecutivo simplemente ignoró el pedido y cuando se planteó una reiteración, la bancada cartista archivó el tema.