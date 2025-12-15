El proyecto es para que HC “controle la tropa” en el 2028, dice Ever Villalba

El senador opositor Ever Villalba (PLRA) indicó que el proyecto de ley que impulsa el titular del Congreso Nacional Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC) tiene como principal objetivo instalar al presidente de la ANR, Horacio Cartes en una banca con voz y voto para el 2028.

“Es para que en el 2028 le den voz y voto a Horacio Cartes y que venga aquí a controlar su tropa que ahora se le está desorganizando”, dijo Villalba en referencia a la fuga de varios senadores de la bancada Honor Colorado.

Villalba manifestó que de manera “virtual” le cuesta a Horacio Cartes conseguir la obediencia de varios senadores que instaló en este periodo, por lo cual pretende subsanar ese inconveniencia con su presencia en el siguiente periodo electivo, es decir, en el 2028.

“Aquí se le está desarmando la tropa, entonces él quiere estar en política y con fuerza. Aquí metió varios parlamentarios que después no le responden, entonces, con su presencia física aquí va a controlar mejor”, puntualizó Villalba.

Sin embargo, el opositor indicó que la aprobación del proyecto dependerá de lo que decida la mayoría y que, de aprobarse, también estará de nuevo bajo supervisión con el siguiente Congreso Nacional.

“Para que se de lo de senador activo va a depender de la mayoría, del quórum que se dé en el próximo periodo. El parlamento puede hacer una revisión. Va a estar sujeto a la nueva mayoría, más allá de lo que decida el sector cartista hoy” manifestó Villalba.

Solo para distraer

No obstante, para Villalba la presentación del proyecto en esta época del año, cuando ya no puede tratarse, debido a que el 21 de diciembre se inicia el receso parlamentario, es solo para distraer a la ciudadanía que no llega a fin de mes debido a los altos costos de la canasta básica.

“Es un efecto distractorio. La gente no está pudiendo ver qué va a poner en la mesa navideña y ahora el cartismo está poniendo como distractor. Se le mete un tema político para distraer un poco de los altos costos de la carne y todo lo que tenga que ver con la canasta básica. La gente no llega a fin de mes con su salario, y para distraerle instalan este tema”, sentenció Villalba.