Comisión del Senado dictamina por aprobar ascensos policiales de “polígrafo”

El acuerdo constitucional a los 34 comisarios se analizará mañana en la sesión ordinaria del Senado.

Se manifestaron en contra de analizar el ascenso, hasta que se elimine la prueba del polígrafo, los opositores Rafael Filizzola (PDP) y Yolanda Paredes (CN) así como los disidentes Mario Varela y Carlos Núñez Agüero.

Plantearon postergar el tratamiento hasta que se apruebe una ley que elimine la prueba del polígrafo como un test excluyente. Ante la falta de apoyo, se retiraron de la sesión.

El principal reclamo fue que el ministro del Interior, Enrique Riera, solo envió las constancias de los oficiales que aprobaron el examen, pero omitió los legajos completos de los comisarios que se “aplazaron” en el polígrafo, un punto considerado clave para los legisladores que cuestionan el procedimiento de ascenso.

Votos a favor

El titular de la comisión, Javier Zacarías (ANR, HC), dijo que la ley vigente obliga a hacer la prueba. Acompañaron el dictamen a favor los liberocartistas Líder Amarilla, Édgar López y Dionisio Amarilla, y los cartistas Ramón Retamozo, Zacarías, Lizarella Valiente, Derlis Maidana, Natalicio Chase y Pedro Díaz Verón.