Petropar “es apetecible”, dice Johana Vega en defensa de Eddie Jara

El análisis documental de la Contraloría General de la República (CGR) sobre las Declaraciones Juradas del presidente de Petropar, Eddie Jara, lanzó sospechosos datos relacionados con sus ingresos y egresos, además de la falta de respaldo financiero verificable sobre los fondos. Al respecto, la diputada Johana Vega hoy alegó que la investigación es injusta y aseguró que su novio va a responder todo con documentos.

“Todo se va a responder en la rapidez y en lo que corresponde. No es lo mismo decir que demostrar con documentos”, expresó la legisladora durante una entrevista con medios de prensa, al ser consultada sobre el proceso de verificación patrimonial iniciado por la Contraloría.

Diputada habla de un “trasfondo” y un cargo “apetecible

Vega consideró que la investigación es “muy injusta” y cuestionó que, según su criterio, no se esté midiendo a todos los funcionarios públicos con la misma vara. “Ojalá que la vara que se está poniendo encima de Eddie Jara sea la misma que se aplique a todos los que están siendo investigados”, manifestó.

No obstante, reconoció que la Contraloría está facultada para realizar el procedimiento. “El contralor está haciendo su trabajo, y eso lo valoro, pero creemos que hay un trasfondo”, añadió.

Consultada sobre qué podría haber detrás del caso, la diputada señaló que la presidencia de Petropar es un cargo apetecible.

“Yo creo y yo creo que ustedes también saben que es un lugar donde todo el mundo quiere estar. Pero yo creo que no cualquiera puede ocupar ese cargo. Es un lugar bastante apetecible y bastante también importante para la República del Paraguay”, manifestó.

Financiamiento de su cumpleaños: abuela stronista y amigos “pudientes”

Ante las denuncias sobre un presunto nivel de vida que no se condice con los ingresos declarados, Vega negó categóricamente que se hayan utilizado fondos de Petropar para gastos personales, como su festejo de cumpleaños o viajes. “No porque hoy sea funcionaria pública voy a dejar de festejar mi cumpleaños”, señaló.

Vega sostuvo que su forma de celebrar no es nueva y que responde a una tradición familiar previa a su función como diputada. En ese contexto, mencionó a su abuela como una figura central. “Venimos de una familia que trabajó demasiado. Desde mi abuela, que es bastante colorada y que siempre ayudó al partido, desde la época de Stroessner, ella siempre festejó a lo grande”, expresó.

Además, indicó que recibió ayuda de su pareja y de familiares con buena situación económica y hasta mencionó a referentes políticos. “Fue un préstamo importante, no solo para el cumpleaños. Tengo familias muy pudientes que me ayudaron (sic)”, señaló, insistiendo en que esos gastos no guardan relación con fondos públicos.

Finalmente, sostuvo que tienen el respaldo del oficialismo y del presidente Santiago Peña.