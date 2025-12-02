Fugas de HC: este es el motivo por el que Noria deja el bloque oficialista

Al menos tres senadores anunciaron su salida de la bancada de Honor Colorado para formar una bancada independientes.

Los tres legisladores son el acusado por lavado de dinero y asociación criminal Erico Galeano, Carlos Núñez y Alfonso Noria, este último argumentó que buscan ser más independientes en la toma de decisiones.

“Queremos ser más independientes en las decisiones, porque ustedes saben, yo soy un senador suplente. Otro senador no se va a animar a hacer lo que yo hago. Yo hago porque estoy viniendo prácticamente a Honor Colorado, mi salario e stoy honrando, el presidente sabe, saca a un ministro, yo me voy a mi casa, con mil gusto, no me importa si él decide, pongo mi cargo a disposición, pero tiene que sacarle a un ministro para que yo vuelva”, sostuvo.

Descartó que su decisión tenga que ver con una disputa territorial con la diputada Cristina Villalba, conocida como “la Madrina del Norte”, con quien aseguró que no mantiene relación alguna de hace meses.

Colorados independientes aguardan reunión con HC

Sobre la reunión solicitada con el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, indicó que es solamente para comunicarle los motivos de su salida de la bancada, aunque todavía le aguardan para hacer oficial la salida, ya que todavía no obtuvieron respuesta por parte del dirigente colorado.

No descartó que voten por proyectos que presenten desde la oposición en caso de que crean que las propuestas prioricen el bienestar del país.

Consultado si abandonar la bancada se debe a alguna decisión particular que se tomó desde el cartismo, Noria respondió que son varias decisiones y citó como ejemplo la del presidente de la República, Santiago Peña, de dejar de abonar el monto del resarcimiento a la Gobernación de Canindeyú por los saltos del Guairá.

“El Gobierno poquísimo invierte en Saltos del Guairá y no tenemos IPS, la ciudad está abandonada, pero no solamente este Gobierno, siempre se nos marginó en Canindeyú, principalmente por la pérdida de los Saltos del Guairá”, lamentó.

El cuestionado exgobernador de Canindeyú, Alfonso Noria Duarte (ANR-HC), juró como senador en reemplazo de Gustavo Leite, quien asumió el cargo de embajador paraguayo en Estados Unidos.