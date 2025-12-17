Esto dice Orlando Arévalo sobre su renuncia al cartismo y las omisiones en DD.JJ.

De manera “formal, irrevocable y definitiva” el exdiputado Orlando Arévalo renunció a HC. Su salida se dio luego de haber sido imputado por el Ministerio Público por presunto cohecho pasivo agravado (coima) por las presuntas negociaciones entre él, cuando era presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

Al respecto, Arévalo aseguró que su renuncia “se debe principalmente por mis convicciones”, aunque su salida del oficialismo no implica que se retira de la política, sino que -según adelantó- trabajará por la campaña de su esposa, Carolina González, para la intendencia de Lambaré.

“Estoy saliendo del movimiento al que yo ayudé a hacer gobierno nacional, esta decisión fue tomada después de un amplio análisis con mis compañeros de equipo. Lastimosamente, este movimiento ya no es el Honor Colorado que era antes”, mencionó.

Según el colorado, ahora en el oficialismo se toman decisiones “que no van en favor de la ciudadanía” y por eso se aleja del movimiento.

“Todo este tiempo callé”

También alegó que cuando “se puso en tela de juicio” su “honorabilidad, honestidad e incluso formación”, él se mantuvo en silencio y “resistió como un hombre de equipo”.

“Todo este tiempo callé; fui utilizado como carne de cañón y me cansé de eso. Hablé con el líder y presidente del partido, Horacio Cartes, le agradecí por su amistad, respeto y me retiré como hacen los caballeros”, detalló.

También aseguró que hubo cuestiones de “celos” dentro del coloradismo y por eso supuestamente lo eligieron a él como “cortina de humo” entre los escándalos que involucabran al oficialismo.

“Orlando Arévalo se cansó; no sé si me soltaron la mano, pero sentí que prefirieron el silencio y mirar a otro lado. Tuve el decoro, la delicadeza de renunciar a mi banca para someterme a la Justicia y para demostrar mi inocencia”, justificó.

Orlando Arévalo sobre observaciones en DD.JJ.

En lo que refiere a las observaciones por parte de la Contraloría General de la República (CGR) hacia las declaraciones juradas de él y su esposa, aseguró que presentarán la documentación respaldatoria solicitada.

“En el informe de correspondencia no se detectó ningún incremento patrimonial, no hay operaciones financieras llamativas; son errores de forma que tenemos que enmendar”, subrayó.

Al respecto, aseveró que declaró “todos los bienes” que están a su nombre, al igual que su esposa; sin embargo, “omitimos” o “el error según la Contraloría”, fue que él no declaró los bienes de Carolina González y ella los de él.

“Tenemos que enmendar y estamos muy contentos por los resultados; es lo que esperábamos. No ocultamos ningún bien y vamos a actualizar la información de esta empresa que fue posterior a mi renuncia como diputado nacional”, concluyó.

