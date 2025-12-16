Eddie Jara “está perdido en cualquier boludez” y goza de blindaje, según Benítez

Luego de que la Contraloría General de la República (CGR) haya detectado varias irregularidades en las declaraciones juradas de Eddie Jara, presidente de Petropar, el diputado Raúl Benítez apuntó que las observaciones ahora se suman “a un montón de cuestionamientos” que pesan sobre el funcionario.

Asimismo, aseguró que Jara tuvo que ser destituido “hace tiempo” del cargo, ya que –a su criterio– “está perdido en cualquier boludez” y no así en la gestión de la petrolera estatal.

“No podemos estar sometidos a los problemas o a la vida personal de una persona. Hay demasiados datos muy fuertes, los viáticos sin registro de salida, millones que él no tiene cómo respaldar, gasta mucho más de lo que percibe, presta plata que no se sabe de dónde sale”, agregó.

También acotó que se solicitaron informes a la Contraloría y también a Petropar sobre el caso, ya que el “desorden financiero personal” de Jara también se reflejaría en la institución, según el opositor.

Eddie Jara con blindaje

Otro punto que detalló Benítez es que el presidente de Petropar debe responder formalmente a la Comisión Bicameral de Contraloría, aunque lamentó que esta sea “copada” por cartistas.

“Corresponde que este jueves Eddie Jara esté aclarando o por lo menos respondiendo ante la comisión. La realidad es que cuando tienen voluntad convocan en una hora, ahora son 24 horas y no hay ninguna sola señal. Se entiende por ahora un blindaje, siempre tuvo muy buen contacto con el cartismo. (Jara) Perdió la cabeza, es un pendeviejo metido en cualquier cosa”, disparó.

