Senado trata hoy ascensos de “polígrafo” con vinculados a Lalo y Marset

Esto pese a que la oposición y la disidencia colorada rechacen la actuación del ministro del Interior Enrique Riera, que se cuestione la prueba del polígrafo y se repudie que jefes policiales vinculados a los casos de Lalo Gómez y Sebastián Marset estén en la lista para el ascenso.

“Mientras el mejor egresado de la remesa, con una foja impecable, no pasa la prueba del polígrafo, si la superan el “hombre de Lalo Gomes en Amambay” y el responsable del levantamiento del código rojo a la esposa de Marset. Ridículo!”, sentenció ayer en sus redes sociales el senador Rafael Filizzola (PDP).

Se refirió así al comisario Ignacio Muñoz, quien respondía a órdenes de “apriete” del diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, muerto en un operativo antidrogas en agosto de 2024.

También hizo alusión al comisario Juan Pereira, por el escándalo que se generó cuando se levantó la notificación roja de la esposa de Marset, Gianina García, en 2023.

Comandante minimizó denuncias contra comisarios

Durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, el comandante de la Policía, Carlos Benítez, salió en defensa de ambos jefes policiales.

De Muñoz dijo había que preguntar “cuál era el contexto” de la charla con Lalo.

En cuanto a Pereira, sostuvo que la notificación roja se levantó cuando este todavía no era jefe de la Interpol.

Lista de ascenso