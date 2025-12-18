Opositores dicen que Santiago Peña se aplazó en transparencia

Los senadores Esperanza Martínez (FG) y Eduardo Nakayama (independiente) hicieron ayer durante la última sesión ordinaria de la Cámara Alta un resumen de gestión del Gobierno de Santiago Peña. Concluyeron que la falta de transparencia fue una constante este año.

Apuntaron que la reunión secreta entre seis de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia con Peña y el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, sumado a los escándalos de corrupción en las instituciones del Estado “aplazaron” la gestión del jefe de Estado.

Lea más: Protegen a Eddie Jara para que llegue al 14 de febrero y compre rosas, afirma senadora

“El primer aplazo de este gobierno es falta de transparencia. Una falta total de transparencia, con una agenda oculta llevada adelante entre gallos y medianoche con ministros de la Corte que responden al Partido Colorado con el presidente y con Cartes”, dijo el senador Nakayama.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El parlamentario agregó: “Las empresas estatales... Petropar le tiene al frente a una persona (Eddie Jara) que no puede seguir un minuto más por su ineficiencia. El Indert con este señor Francisco (Ruiz Díaz), que nunca aclaró por qué entregó tierras a personas que no son sujetas de la reforma agraria. En Capasa estuvo un hurrero (José Ocampos), que llevó prácticamente a la quiebra la empresa; Fepasa (cuyo presidente es Facundo Salinas) ni hablar. Ese es el modelo de gestión de este gobierno”, dijo Nakayama.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La senadora Martínez cuestionó la falta de políticas públicas que mejoren la calidad de vida del “ciudadano de a pie”.

Lea más: “No corresponde” que comisión bicameral convoque a Eddie Jara, según senador Dionisio Amarilla

“La canasta básica no alcanza para llegar a fin de mes con la exigencia que tiene una familia para cubrir los gastos de alimentos, educación, vestimenta. Ministros (de la Corte) tratando de justificar una reunión que hasta ahora nadie entiende por qué se hizo a oscuras, a escondidas con una agenda que nadie cree. La huelga del transporte, de una reforma del transporte anunciada por dos años y medio, pero con una huelga que revela que sigue siendo un grave problema para el ciudadano”, puntualizó.