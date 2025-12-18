Ever Villalba trata de “ignorante” a Peña sobre el funcionamiento de la República

El presidente de la República, Santiago Peña, confirmó ayer que Horacio Cartes, presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), estuvo en la reunión secreta que mantuvieron con seis ministros de la Corte.

El mandatario no solo justificó la presencia de Cartes, sino que la calificó de “superimportante” en la reunión.

Ante esto, Ever Villalba, senador del PLRA, tildó a Peña de “ignorante” del funcionamiento de una República, lo que le hace cometer este tipo de errores, al justificar la presencia de Cartes en una reunión con el presidente de la CSJ, César Diesel Junghanns, y los ministros Luis María Benítez, César Garay, Eugenio Jiménez Rolón, Carolina Llanes y Alberto Martínez Simón.

“Evidentemente, su ignorancia en cuestiones de la República, hace que cometa ese tipo de errores. No conoce absolutamente nada del funcionamiento de una República, por eso él cree que todo puede justificarse y decir que es ‘superimportante’. El comportamiento de Peña y el cartismo erosiona nuestra democracia, bastardea a todas nuestras instituciones con ese manejo que tienen”, criticó.

Para Villalba, el desconocimiento sobre el funcionamiento de una República por parte de Peña hace que para él sea normal una reunión de representantes de poderes del Estado con el presidente de su partido político, porque de hecho reconoce a Cartes como su jefe.

“Degrada la imagen del país. Por un lado se festeja haber conseguido otra calificación más, pero ¿qué inversor con capital limpio se va a arriesgar a venir donde ve que el Poder Ejecutivo somete al Poder Judicial, le tienen en reuniones secretas y nada más y nada menos con la presencia de del presidente de un partido político?”, insistió.

Convención liberal

El Directorio del PLRA trató un pedido de convocatoria a una convención para el 21 de diciembre de este año a fin de tratar y modificar el estatuto que habla de la paridad dentro de las listas a cargos lectivos.

Sobre este punto, Villalba dijo que se ponen en riesgo todas las candidaturas a juntas municipales del país, porque ya se hizo antes el llamado a las elecciones internas.

“Si a mitad de camino uno cambia la regla de juego, eso ya no se aplica para este proceso eleccionario. Estamos hablando de la composición de las listas, la paridad, la elección para presidente del comité que quieren modificar, eso no puede aplicarse para este periodo electoral porque se hace posterior a la convocatoria y hay una jurisprudencia de la Corte Suprema inclusive que habla de eso”, sostuvo.

Lamentó que el Partido Liberal tenga una “conducción mediocre” y no se deja asesorar, lo que pone en riesgo todas las candidaturas a Junta Municipal del país.

Agregó que quienes están en el proyecto de la oposición y escuchan a la ciudadanía, a las bases, sostienen un solo objetivo, el de la unidad para ganar, por lo que deben apoyar al mejor posicionado o a la mejor posicionada.

“Así es el caso de Asunción, donde apoyamos a Soledad Núñez, así es el caso de Villarrica, apoyamos a Magín Benítez, liberal, así es el caso de Carlos Pereira en Encarnación, el mejor posicionado liberal y así es el caso de Ciudad del Este, se apoya a Dani Mujica, que es el mejor posicionado; así es el caso de Ypané, liberal, Gianni Duarte, así es el caso de Ronald Acevedo de Pedro Juan Caballero, liberal”, concluyó.