Grado de inversión: Vaesken atribuye el logro al sector privado y cuestiona al Gobierno

Paraguay obtuvo esta semana el segundo grado de inversión, que esta vez fue otorgado por la calificadora Standard & Poor’s (S&P). El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA) celebró la obtención de este logro económico y sostuvo que el 90% del mismo corresponde al sector privado.

No obstante, cuestionó que la calificación no se traduzca en beneficios concretos para la ciudadanía debido a la falta de acompañamiento del Gobierno.

“Feliz por la obtención del segundo grado de inversión. En un 90% se debe al sector privado. ¿De qué nos sirve tener grados de inversión si este gobierno no acompaña a este tipo de calificaciones del sector económico?”, expresó.

Lea más: Grado de inversión se sentirá en la “calle” recién en 2 a 3 años, estiman

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Falta de seguridad jurídica

Vaesken remarcó que el grado de inversión difícilmente genere nuevas inversiones mientras el país no ofrezca seguridad jurídica, responsabilidad que atribuyó directamente al Gobierno de turno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“¿Qué inversionista o quién vino a Paraguay a invertir si no tenemos seguridad jurídica? ¿De qué nos sirve este grado de inversión si es que la plata pública no llega a destino, si es que las licitaciones públicas se siguen amañando y, finalmente, terminan en ‘los sobres del poder’ que terminan en manos de Santiago Peña y su señora en Mburuvicha Róga?”, lamentó.

El legislador reconoció que existe un aumento de los recursos del Estado, respaldado por los datos del Banco Central del Paraguay (BCP), que informó un crecimiento macroeconómico del 6% en lo que va del año. Sin embargo, señaló que este crecimiento no se refleja en una mejora de los servicios públicos.

“Hay más plata, pero esa plata no alcanza porque se queda en manos de los manguruyús de turno”, mencionó.

Críticas a la tercerización y a las licitaciones públicas

En ese contexto, Vaesken cuestionó la tercerización de los servicios públicos, a la que atribuyó un uso discrecional de los recursos estatales y un encarecimiento del sector público, en beneficio de allegados al poder.

“La plata pública no llega a destino. Los servicios públicos pasan a la mano del sector privado y se encarece el sector público. Que lo público sea público, que se deje de tercerizar. Eso es para servirse del Estado y cargar los sobres del poder. Esta ministra María Teresa Barán y el ministro Luis Ramírez, son pasapapeles, firman licitaciones amañadas y encarecen todos los servicios públicos”, apuntó.

Según indicó, esta práctica se refleja principalmente en los sectores de salud y educación, donde -afirmó- predomina el interés de unos pocos por encima del público.

Lea más: Qué gana Paraguay con el segundo grado de inversión, según Fernández Valdovinos

“Hoy, prácticamente, todos los servicios de imágenes y análisis los hacen en privados. Todo se lo mira desde el punto de vista financiero. No se lo mira si es rentable o no, o si vamos a hacer rendir la plata pública. Esa es la triste realidad. Esto es fruto de gobiernos monocromáticos que nos han administrado por más de 75 años”, agregó.

Propuestas: impuestos al tabaco y mejora del gasto público

El diputado también cuestionó la falta de políticas económicas orientadas a generar mayores ingresos para atender las falencias del sistema de salud pública. En ese sentido, planteó la necesidad de aumentar el impuesto al tabaco, en niveles similares a los de otros países de la región.

“Somos el país con el impuesto al tabaco más bajo. Del tabaco tiene que salir la solución para más presupuesto a la salud pública”, dijo.

Asimismo, sostuvo que otra medida clave que debe adoptar el Gobierno es la mejora en la calidad y eficiencia del gasto público.

Según indicó, desde la oposición se plantean estas iniciativas y acciones a fin de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, principalmente de los sectores más vulnerables.