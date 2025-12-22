Piden al Congreso sesión extraordinaria por la mafia de los pagarés

La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés presentó esta mañana una nota a la Comisión Permanente del Congreso en la que solicitan la convocatoria a una sesión extraordinaria para el tratamiento urgente de los temas relacionados con dicho escándalo en el sistema de justicia.

Entre los puntos planteados, figuran los proyectos de ley relacionados con el caso, la situación de las víctimas y el pedido de juicio político contra ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En el documento, la organización reclama celeridad en el tratamiento de estos asuntos al considerar que se han vulnerado de manera flagrante preceptos constitucionales y derechos humanos garantizados por la Carta Magna.

Quiebre del Poder Judicial

“Uno de los pilares del sistema democrático (la Corte) está en quiebra, por lo que es obligación de ellos tratar este tema de forma urgente”, dijo Pedro Coronel, vocero de la Coordinadora.

Según afirmó, el quiebre institucional se produjo tras la reunión secreta entre ministros del máximo tribunal, el presidente Santiago Peña y, presuntamente, autoridades de la ANR, entre ellas su titular, Horacio Cartes.

Coronel señaló además que, si bien aún no mantuvieron un diálogo con el titular de la Comisión Permanente, Colym Soroka (ANR-HC), mantienen la expectativa de que el pedido sea admitido.

En ese sentido, refirió que en declaraciones públicas, Soroka apuntó a favor de una eventual intervención de la Corte en caso de que se requiera.

Anuncian una “expedición de la justicia perdida”

Asimismo, Coronel informó que la Coordinadora prevé realizar este martes una movilización denominada “expedición de la justicia perdida”.

“Le denominamos justicia perdida porque no hay justicia en Paraguay. Los que debían administrarla son los cómplices y, por lo tanto, decidimos hacer esta expedición”, dijo.

Según explicó, la iniciativa consistirá en que víctimas provenientes de distintos puntos del país acudan a juzgados de Central y Asunción para buscar sus expedientes, mientras otro grupo se manifestará de forma simultánea frente al Congreso Nacional.