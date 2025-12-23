Oposición hará denuncia penal contra máquinas de votación ligada a Peña

“Hemos concluido que no queremos esta máquina de la empresa (consorcio Comitia) MSA, también retiramos nuestra confianza hacia los ministros del TSJE (César Rossel y Jorge Bogarín), que son de la oposición, porque justamente están avalando este proceso viciado de nulidad”, dijo una de las voceras, Mercedes Canese.

Tanto Canese como el senador liberal Éver Villalba anunciaron la presentación de una denuncia penal sobre el proceso presuntamente direccionado a favor de ese consorcio “amigo” de Peña.

“Hay propuesta de una denuncia que se está preparando para hacer a la Fiscalía sobre las irregularidades de las máquinas e invitamos a todos los partidos opositores democráticos a sumarse”, expresó Canese.

Se sumó Villalba diciendo que las evidencias las van a “acercar a la Fiscalía para que tome cartas en el asunto sobre los delitos penales que se configuran en el proceso de licitación”, ya que a su criterio “hay varios hechos punibles de direccionamiento y favoritismo que se presentan en este proceso de licitación y que la Fiscalía tiene que determinar”.

El representante de Cruzada Nacional, Jorge Dos Santos, dijo que antes de cualquier pacto político-electoral, todos lo que estén interesados en un proyecto opositor debe apoyar este rechazo a las máquinas e “instalar un mecanismo transparente de elecciones”.