Repudian retroceso en cuanto a paridad y “allanar” camino a HC

“A mi criterio, esta decisión (de reducir la cuota de ‘paridad’ para las mujeres del 50% al 20%) claramente marca un retroceso. No se hubiera tocado esta conquista ya ganada por la mujeres porque no existe ningún fundamento”, afirmó Diosnel Aguilera.

Por otra parte, también repudió la reaparición del exsenador liberal diciendo: “La presencia de Blas Llano en el escenario político entiendo que es una jugada claramente del cartismo. El famoso dicho: divide y triunfarás. Su propósito es atomizar al PLRA, de ser posible a su máxima expresión para que no tenga ninguna chance de cara a los desafíos de 2028 y así facilitar el camino para que Honor Colorado siga conduciendo los destinos del país”, dijo.

Celeste Amarilla responde a Fleitas tras eliminación de paridad en el PLRA

Piden perdón a mujeres por estar peor que antes

El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C) lamentó la decisión de la nueva mayoría al frente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que no supieron “aggionarse” a los nuevos tiempos y pidió perdón a la mujeres liberales por no ser valoradas. Refirió que lo peor es que se retrocedió más de lo ya logrado en un inicio, en 2022.

“Lastimosamente la dirigencia que conduce al partido no supo valorar el liderazgo de la mujer, de la mujer liberal. No supimos aggiornarnos a los nuevos tiempos y también hago mía esa crítica, porque también soy parte de esa dirigencia y quiero pedirles disculpas”, dijo Vaesken, que no acompañó la decisión.

Mujeres liberales indignadas con la disminución del porcentaje de paridad dentro del PLRA

Incluso consideró que el salto para atrás es mucho más grande y el golpe más fuerte si se tiene en cuenta que en 2022, las mujeres tenían ya una cuota de participación del 33%.

“Creo que se retrocedió ayer y mucho. Ya tenían el 33%, luego se pasó al 50% y ayer (domingo) se retrocedió al 20%”, recordó el legislador.