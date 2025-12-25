Tras fuerte riña interna, Peña promulga ascenso de policías

En total, Peña ascendió del grado de Comisario General Inspector a Comisario General Director a 7 uniformados, al igual que otros 27, que pasaron de Comisario General Inspector a ser Comisario Principal.

En la lista hay una decena con oscuros antecedentes que fueron cuestionados durante el estudio del acuerdo constitucional en el Senado, pero que fueron defendidos por los cartistas con el argumento de que dichos casos no llegaron a concluirse judicial ni sumarialmente.

Sin embargo, lo más grave en torno a esta lista fueron las acusaciones, realizadas por el senador Carlos Núñez Agüero contra Riera, llegando a denunciar supuestas coimas para obtener los ascensos y el uso del polígrafo para favorecer o castigar a ciertos uniformados.

Pese a los graves señalamiento contra Riera y las denuncias de opositores de ocultamiento de información al Congreso por parte del ministro del Interior, este zafó sin mayores consecuencias.

Por otra parte, debido a que los cartistas se decantaron por respaldar a Riera antes que a Núñez Agüero, este anunció su retiro de la bancada cartista en el Senado y la creación de un nuevo bloque, que no obstante no está divorciado del gobierno, es decir, sigue siendo oficialista pero podría más adelante peligrar su mayoría en la Cámara Alta.

Entre los casos más llamativos que supuestamente aprobaron el polígrafo y que fueron objetados en Senado, figuran el del ahora Crio. Director Ignacio Ramón Muñoz, que aparece en chats como supuesto “apretador” a las órdenes del difunto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes.

Uno de los mensajes obtenidos por orden judicial del teléfono de Lalo Gomes enviado a Muñoz, entonces Jefe de la Policía en Amambay, ordenaba a este último: “...enviar gente de investigaciones y apretar”, en contexto de presunto cobro de dinero.

Gomes, hasta su muerte a tiros en un allanamiento a su residencia, estaba investigado por presunto lavado de dinero ligado al crimen organizado.