Ante inevitable colapso de la Caja Fiscal en 2027, Ejecutivo presentaría proyecto en año electoral

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, dijo días atrás que presentarían un proyecto de reforma de la Caja Fiscal antes de fin de año tras la conclusión de la Comisión Especial dirigida por el diputado Edgar Olmedo Silva (ANR).

La misma recomendó la reforma integral del fondo previsional público a fin de evitar un colapso financiero del sistema en el corto plazo. En lo que va de este año hasta noviembre, el déficit en la Caja Fiscal ya llegaba a US$ 345 millones y al sumar el saldo rojo en la última década ya supera los US$ 1.600 millones, cifra que mes tras mes se cubre con recursos del Tesoro, o sea, con los impuestos de los contribuyentes.

En la conclusión confirman que los recursos excedentes del Programa Civil indefectiblemente se agotarían para el año 2027 y para el año 2028 el sistema carecerá de reservas, situación que elevará el déficit a un total estimado de US$ 683 millones. También ratificaron en el informe que el sistema padece de una severa fragmentación normativa, lo que fomenta la inequidad estructural.

El presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, Colym Soroka, contó que el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, lo convocó a una reunión para hablar sobre el tema, aunque no aclaró si sería para debatir detalles de la propuesta, o para entregarla.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Hoy me llamó el ministro Fernández Valdovinos y ahora me voy justamente para coordinar una reunión con él. No sé si es para la entrega ya o para ver algunos detalles con relación a eso (reforma de la Caja Fiscal). Es algo que muchos políticamente no quieren hablarlo, porque hablar de eso es políticamente incorrecto, pero de repente es necesario para todos, para tener una estabilidad, debatir, hablar y meter eso”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ratifican colapso en 2028 de Caja Fiscal y plantean Bicameral para cuando llegue reforma del Ejecutivo

Reforma de Caja Fiscal

Soroka dijo que presentar un proyecto de reforma de la Caja Fiscal en un año electoral es “de coraje”, al considerar que el mismo es un tema candente; sin embargo, obvió la necesidad de contar con un sistema de jubilación que asegure el cobro de los pensionados y jubilados del Estado.

“Hacer eso es realmente, a esta altura, es de coraje. Fernández Valdovinos lo vino a presentar eso en esta altura, donde se inicia una campaña electoral, interesante es la propuesta. Y ahora va a depender las cámaras. Si yo lo recibo, yo inmediatamente eso remitiría. Eso ya queda a cargo también de evaluar seguramente inclusive su tratamiento”, señaló.

No descartó convocar a las comisiones de las cámaras correspondientes para que analicen la propuesta del Ejecutivo, debido a la urgencia de tratar el tema.

“Es una pena. Es la realidad. No puede haber gente que siga trabajando por muchos años, tal vez para sostener otras cajas y pagando, no es justo”, concluyó.