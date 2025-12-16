Ratifican colapso en 2028 de Caja Fiscal y plantean Bicameral para cuando llegue reforma del Ejecutivo

El diputado aliado cartista Édgar Olmedo presentó esta mañana ante el pleno el informe final de la “Comisión Especial para el estudio de la situación financiera y la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público”, que si bien no concluyó con una propuesta de ley, sí hizo un diagnóstico sobre la situación que pinta a ser catastrófica -si no se hacen reformas- con el colapso en 2028.

Este es un tema que hoy preocupa no solamente a los que forman parte del servicio público (de los funcionarios públicos activos y jubilados), sino que a toda la población paraguaya", ya que “un recurso muy importante del Tesoro Nacional hoy está calzando ese déficit de la Caja Fiscal que ascendería a final de este año aproximadamente a US$ 350 millones”.

Sobre todo se van a calzar las principales cajas deficitarias, como son la de Policías, Militares y del sector docente, pero a este ritmo, en 2028, la sostenibilidad dependerá exclusivamente de las arcas estatales, lo que implica quitar recursos ya de por si ínfimos en salud, educación, infraestructura y otros.

Olmedo insistió que estos “US$ 350 millones de dólares que bien podría haber sido utilizado para programas sociales o para fondear inversiones de infraestructura”, pero sin embargo van a cubrir cajas deficitarias por culpa de beneficios exagerados que -reconoció- la clase política aprobó anteriormente sin medir las consecuencias.

El legislador también remarcó que el llegar al colapso no solo tendría consecuencias en las arcas estatales, sino también terminaría sepultando el “Grado de inversión” que tanto costó conseguir.

“Sabemos de experiencias no muy positivas en otros países, como el caso de la Argentina que colapsó la Caja Fiscal y generó un caos financiero, al punto de que ese país perdió su su calificación ante organismos multilaterales y nosotros debemos precautelar hoy algo que hemos logrado con mucho esfuerzo”, señaló.

¿Qué cajas y qué criterios tocarían?

El diputado Édgar Olmedo aclaró que la comisión no planteó un proyecto de ley para encarar la reforma necesaria para evitar el colapso, ya que el Ejecutivo se comprometió a remitir su propuesta, aunque no hay fecha aún.

“Nosotros en esta comisión no estamos concluyendo en un proyecto de ley, sino que lo que logramos es acceder a información más precisa, más veraz al respecto” ya que el “proyecto del ley del Poder Ejecutivo va a llegar en su momento”, dijo.

Acotó que en el análisis hecho y presentado ahora “se puede notar una gran asimetría entre una caja y otra, que son grandes diferencias que favorecen y benefician a un sector y en detrimento de otros”.

A modo de ejemplo, las cajas policiales y militares (las más deficitarias) tiene establecidos años de aporte que van de 10 a 30 años, mayoritariamente apuntando para abajo, cuando los trabajadores privados invariablemente deben tener 30 años de aporte como mínimo.

También el magisterio nacional y los docentes universitarios no tienen edad mínima exigida para jubilación.

Ante esto, Olmedo apuntó que las principales “asimetrías se dan en la edad mínima, en los años de aporte y la tasa de sustitución, que evidentemente demuestra que es insostenible actualmente la mayoría de estas cajas que generan un déficit presupuestario muy importante".

Es decir, estos serían los tres aspectos que reformarían, con un criterio de unificación.

Finalmente planteó la creación de una Comisión Bicameral para analizar el proyecto de reforma que eventualmente remitirá el Ejecutivo, a fin de debatir ahí antes del tratamiento en las respectivas cámaras del Congreso.