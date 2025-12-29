Empresaria acusa a Peña de “construir un imperio en las sombras del poder del cártel paraguayo”

La empresaria y expresidenta de la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), Carmen Cosp, utilizó sus redes sociales para lanzar una fuerte crítica contra el presidente Santiago Peña y su “fortuna inexplicable” y que “construyó un imperio en las sombras del poder del cártel paraguayo”.

“En Paraguay, estamos hartos de que los políticos nos roben a cara descubierta. Nos duele más su ostentación que su ineptitud. Pero lo que realmente nos quema es que nos tomen por idiotas”, señaló Cosp.

Cosp afirmó que Peña declaró en 2017 un patrimonio de G. 1.351 millones y que, en 2023, al asumir la Presidencia, esa cifra ascendió a G. 23.024 millones, lo que califica como “un salto del 1.603% en un país donde la pobreza asfixia a millones”.

“No es chisme ni rencor opositor. Son números, documentos y transacciones que dibujan un engranaje perfecto para enriquecer a unos pocos”, expresó.

Sobre el sistema financiero, la empresaria sostuvo que en 2019 Peña aparece como accionista de Credicentro con G. 1.500 millones, junto a “los pesos pesados del poder”, mencionando a López Moreira, Perrone, Osvaldo Salum y Francisco Barriocanal. Según el texto, de Credicentro nace Ueno Holding y posteriormente Ueno Bank.

Cosp afirma que hasta septiembre de 2025, Ueno habría captado USD 156 millones en depósitos públicos, superando a Basa con USD 144 millones, y que ambas entidades concentrarían “más del 55% de los fondos del Estado”.

“Esto no es libre mercado: es un duopolio orquestado desde el poder”, sostuvo la empresaria.

Cosp exige que peña revele documentos

En su publicación, Cosp también se refiere a las acciones de Peña en Ueno Holding, que según el texto, habrían pasado de 100 en 2019 a 614 en 2025, pese a que el mandatario afirmó haberlas vendido. “¿Dónde están los contratos de venta, las facturas, los comprobantes? No aparecen. Solo hay silencio”, afirma.

Asimismo, enumera bienes que atribuye al presidente, entre ellos una mansión en San Bernardino, una camioneta Land Cruiser “prestada” por un empresario chino y el uso de un avión privado, además de vínculos societarios de familiares en el exterior como ⁠el hermano de Peña con sociedades en Luxemburgo vinculadas al IPS.

En ese sentido refirió que "el patrón es obvio: prosperidad simulada. El gobierno lo llama 'desestabilización opositora’; sus abogados, ‘inconsistencias’. Pero los hechos no mienten", aseveró.

La empresaria resaltó además los audios de la excoordinadora o las sandalias Valentino de la primera dama, que son cortinas de humo. “El caso Luz Candado indigna, pero es solo la superficie. Lo grave es: el salto patrimonial de Peña, la captura de fondos públicos por Ueno, las puertas giratorias que colonizan el BCP y la prepotencia de un poder que nunca se fue”, dijo.

“No es personal, es un grito por la República”

Cosp señaló que sus afirmaciones no son un ataque personal, sino un reclamo por el país. “Peña puede aclarar todo con documentos: facturas, contratos, declaraciones. Si no lo hace, confirma que no es presidente, sino un engranaje de un cártel”, expresó.

Subrayó además que, “si el sistema permite que las fortunas crezcan a la sombra de Cartes, el final será el de los ’90: bancarrota, fuga de capitales, ruina”, sentenció.

En contacto con ABC, Carmen Cosp confirmó la autoría de la publicación y señaló que su intención es “generar reflexión” y advertir a las nuevas generaciones sobre la importancia de la transparencia en la función pública.