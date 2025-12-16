Ortega tras salida de Aquino: “El espíritu de la alianza debería ser medir a todos”

Arlene Aquino, exaspirante a la Intendencia capitalina por el Partido Cruzada Nacional (PCN), anunció ayer su salida de la alianza opositora “Unidos por Asunción”. La decisión responde a su rechazo al mecanismo acordado para definir una candidatura única, basado en una encuesta de “1.500 muestras” y “sin balotaje”.

Al respecto, la diputada Johanna Ortega, precandidata, señaló que mantiene pendiente una conversación con Aquino para conocer con mayor profundidad los motivos de su alejamiento de la alianza. No obstante, reconoció que su disconformidad con el mecanismo de encuesta ya era conocida dentro de la mesa opositora.

“Tengo una conversación pendiente con Arlene para entender bien su postura. Ella envió dos notas al grupo de unidad. Manifestó que no estaba conforme con las mediciones de febrero. (...) Ella propone una alternativa a la medición de febrero y Cruzada Nacional tiene otra postura. Creo que por ahí va el tema”, mencionó.

Ortega explicó que la definición del candidato único mediante una encuesta, prevista para febrero, fue un acuerdo alcanzado en la mesa de la alianza, aunque ello fue cuestionado por algunos precandidatos.

Arlene Aquino, de Cruzada Nacional, deja la alianza "Unidos por Asunción"

Balotaje, descartado por la mayoría

La legisladora coincidió en que un sistema de balotaje habría sido una alternativa válida para definir la candidatura opositora en Asunción, pero aclaró que esa posibilidad fue descartada por la mayoría de los integrantes de la alianza.

“Lastimosamente, no hemos podido encontrar otra forma que la encuesta y estos parámetros de la encuesta son cuestiones que aún están en discusión. Pero el balotaje fue descartado por la mayoría y yo creía que podía ser una forma interesante de definir”, refirió.

Según explicó, el acuerdo de inscribir más de una precandidatura después del 2 de marzo condicionó todo el proceso previo y cerró la puerta a otras alternativas, como el balotaje.

“Ante la imposibilidad de inscribir más de una precandidatura es que todo el proceso se plantea antes del 2 de marzo. En algún momento no estuve de acuerdo con eso tampoco, pero firmamos el acuerdo porque mi entendimiento es que el consenso sobre hacerlo así era lo que iba a solucionar este impasse para poder tener un acuerdo de unidad y lo hacemos con la mejor predisposición”, apuntó.

Margen de error y reglas para definir al candidato

Ortega sostuvo que, a su criterio, el candidato vencedor de la encuesta debería imponerse por al menos tres puntos, margen que corresponde al error estadístico habitual de este tipo de mediciones.

“Según lo último acordado, la candidata que alcance la mayor cantidad de votos en encuestas, se convertiría en la candidata de la oposición. Vamos a ver cómo queda la configuración de la encuesta a partir de lo que se conversará esta semana”, indicó.

Medición de todos los precandidatos

La diputada subrayó que, a pesar de las diferencias, el rol central de la mesa de la alianza debe ser garantizar condiciones justas para que todos los precandidatos puedan competir y ser evaluados.

“El espíritu de la mesa debería ser atender la mayor cantidad de inquietudes que hay de modo a que se pueda medir a todos los candidatos que inicialmente firmamos ese acuerdo de hacer la encuesta en febrero. Cerrar la posibilidad de que compitan otros sería un error”, expresó.

En ese marco, afirmó que intentará articular un acercamiento para reincorporar a Arlene Aquino al espacio opositor, aunque aclaró que la decisión final no depende exclusivamente de ella.

“Cuando le llame a Arlene voy a conversar con ella sobre esto, intentando de que se generen las condiciones para que ella compita, pero no depende de mí, sino del acompañamiento de su partido y de la apertura de la mesa”, dijo.

Con cuatro intendentables y tres listas a concejales, opositores sellan alianza en Asunción

Reunión con encuestadoras

Adelantó que esta semana la mesa de la alianza mantendrá reuniones con distintos encuestadores para definir los aspectos técnicos del estudio que medirá a los precandidatos, con miras a las elecciones municipales del 2026.