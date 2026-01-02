Recorte del receso parlamentario: esto opina Dionisio Amarilla

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), anunció que impulsará la reducción del receso parlamentario a un mes, con el objetivo de que los legisladores retomen sus actividades en febrero y no recién en marzo.

Al respecto, el senador liberocartista Dionisio Amarilla afirmó que dicha propuesta generará una amplia discusión en el Congreso, principalmente sobre la vía para lograr ello. De acuerdo indicó, solamente se puede modificar el período de receso a través de una enmienda constitucional.

“Parece que vía enmienda mante se puede hacer eso. Va a generar debate, pero no sé si es innecesario”, dijo.

Comisión Permanente y trabajo durante el receso

Amarilla señaló que, independientemente de si se acortan o no las vacaciones parlamentarias, acostumbra a estar presente en el Congreso durante el receso, ya que suele integrar la Comisión Permanente. Este año, fue designado como vicepresidente de dicho órgano.

Resaltó que durante estas fechas existen gestiones que no pueden postergarse, atendiendo a las demandas ciudadanas.

“Si las elecciones se hacen domingo y se les pide a la gente que vaya a votar; entonces, cómo decirle un viernes que no estás y no podés tomarle su pedido”, agregó.

Críticas al MOPC por deterioro de rutas

Por otra parte, el senador cuestionó la gestión de la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, por el deterioro de rutas interdepartamentales. Indicó que en los últimos días transitó por la Ruta PY06 y constató su mal estado.

En ese sentido, sostuvo que debe producirse un “sacudón” dentro de la cartera para mejorar la infraestructura vial y responder a las quejas de los usuarios.

Dudas sobre presunto “puente” en el Congreso

Amarilla también se refirió al presunto “puente” realizado por funcionarios del Congreso este viernes, atendiendo a la escasa afluencia registrada. Afirmó que “no sabría decirte” si efectivamente se dio o no, pero remarcó que en su despacho dejó en claro que el que no asistiera sería sancionado.

Añadió que no otorgó permisos a quienes los solicitaron y que únicamente se ausentaron aquellos que se encuentran de vacaciones debidamente formalizadas.