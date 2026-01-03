Política
03 de enero de 2026 - 12:00

Esto expresó Mario Abdo sobre la captura de Nicolás Maduro

El expresidente de la República, Mario Abdo Benítez.

El expresidente de la República Mario Abdo Benítez dijo que cuando están en juego la vida y la libertad “no se puede dudar”, apuntando a la operación militar estadounidense en Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Madura. Además, expresó su deseo de que todos los venezolanos pronto puedan vivir en paz.

Por ABC Color

El expresidente de la República, Mario Abdo, utilizó sus redes sociales para pronunciarse con respecto a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos.

“Hay decisiones difíciles de tomar, pero cuando están en juego la vida y la libertad de millones de venezolanos, no se puede dudar”, remarcó en su publicación.

Seguido señaló: “Hoy Estados Unidos dio un gran paso para el restablecimiento de la seguridad hemisférica.

“¡Dios permita que se restablezca con prontitud el orden en el país y que los venezolanos puedan vivir pronto en paz y en libertad! Se lo merecen", finalizó.

El líder chavista venezolano Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y extraídos de Venezuela en la madrugada de este sábado en una operación militar estadounidense, anunció el presidente Donald Trump.