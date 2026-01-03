Esto expresó Mario Abdo sobre la captura de Nicolás Maduro

El expresidente de la República, Mario Abdo, utilizó sus redes sociales para pronunciarse con respecto a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos.

“Hay decisiones difíciles de tomar, pero cuando están en juego la vida y la libertad de millones de venezolanos, no se puede dudar”, remarcó en su publicación.

Seguido señaló: “Hoy Estados Unidos dio un gran paso para el restablecimiento de la seguridad hemisférica.

“¡Dios permita que se restablezca con prontitud el orden en el país y que los venezolanos puedan vivir pronto en paz y en libertad! Se lo merecen", finalizó.

El líder chavista venezolano Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y extraídos de Venezuela en la madrugada de este sábado en una operación militar estadounidense, anunció el presidente Donald Trump.