Colapso en peaje Ecovía: titular del MOPC insta a la gente a planificar su viaje

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, argumentó que la congestión registrada en la conocida ruta Luque - San Bernardino durante los fines de semana de verano responde a un problema de capacidad. “La Ecovía es una ruta que cada fin de semana del verano sentimos que está al máximo de su capacidad”, afirmó, al explicar que se trata de una situación recurrente en esta época del año.

Indicó que el Gobierno impulsa un proyecto para ampliar la capacidad de la ruta PY02, que contempla la construcción de un tercer carril en la Ecovía. Según explicó, esta obra permitirá que, en períodos de alta congestión, la vía “pueda tener un mejor nivel de servicio”.

La ministra agregó que el proyecto ya cuenta con orden de inicio y que en los próximos días se dará comienzo a los trabajos con presencia del Presidente de la República.

Lea más: Cedieron peaje en favor de Rutas del Este y usuarios sufren consecuencias

Traspaso a Rutas del Este impide liberación del peaje

En cuanto a la operativa del peaje, recordó que el traspaso de la administración a Rutas del Este incluye la ampliación del puesto de peaje, la modernización del sistema y la implementación de mecanismos de prepago. “Todo eso es parte de las acciones y el compromiso que hemos asumido como Gobierno del Paraguay”, expresó, al señalar que estas medidas buscan facilitar el tránsito de quienes se dirigen a San Bernardino y otras zonas turísticas como Areguá, Patiño e Ypacaraí.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Consultada sobre la posibilidad de liberar el peaje ante el colapso vehicular, Centurión confirmó que, tras el traspaso de la operación al sector privado, esa medida resulta más compleja debido a compromisos de rendición de cuentas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Colapso en el peaje de la Ecovía: MOPC alega un aumento récord de vehículos

No obstante, aseguró que “se tomaron todas las medidas de contingencia”, como los pagos anticipados fuera de las casetas para agilizar el flujo vehicular. A pesar de ello, se registraron muy largas colas y espera de hasta una hora, según testigos.

La ministra también señaló que se avanzó en la implementación de sistemas de pago sin contacto. Indicó que se eliminó el uso del código QR tras las quejas por las demoras y que actualmente se promueve el uso de tarjetas físicas, así como Google Pay y Apple Pay, por considerarlos “mucho más rápidos”.

Finalmente, Centurión instó a la ciudadanía a informarse y organizar sus desplazamientos. “Instamos a la ciudadanía a planificar sus viajes, estar atentos a nuestras redes y a las de Rutas del Este, porque hay horarios de mayor afluencia de tránsito (...) Hay que planificarse, es normal; es una vía que efectivamente está al límite de su capacidad, principalmente en momentos puntuales como los fines de semana del verano”, argumentó.