Colapso en el peaje de la Ecovía: MOPC alega un aumento récord de vehículos

Rocío Calmejana, coordinadora de proyectos en explotación del MOPC, confirmó esta mañana que el colapso registrado ayer en la Ecovía, sobre la ruta Luque–San Bernardino, coincidió con la cesión de la gestión operativa a favor de la empresa Rutas del Este, que se inició el 1 de enero de 2026.

Argumentó que el flujo vehicular superó ampliamente los registros históricos. “En años anteriores hablábamos de unos 34.000 vehículos y en estos primeros días del año tuvimos 51.639, superando ampliamente los años anteriores”, alegó.

Lea más: Ecovía: Usuarios cuestionan eliminación del pago con QR y la lentitud en el paso

Detalló que el 1 de enero pasaron 11.312 vehículos, mientras que los días siguientes se registraron cifras superiores a los 13.000 por jornada.

Calmejana sostuvo que los picos más altos de circulación se dieron entre las 16:00 y las 18:00, y que a las 17:00 de uno de los días críticos llegaron a circular 1.036 vehículos en una sola hora. “No solamente el peaje estaba trancado, toda la ciudad de San Bernardino estaba congestionada y también el ingreso a Luque”, afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Recomendaron evitar la “hora pico”

Aseguró que ella hizo ese trayecto y tardó menos de media hora, pero los ciudadanos ayer desde las filas aseguraron que llevaban más de una hora esperando para poder pasar ese punto de control.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Rutas del Este suspende pago con QR en peaje Ecovía y explica por qué

“Se estuvo informando cada una o dos horas la cantidad de tráfico, de manera a que la gente pueda distribuir mejor sus horarios de salida y no salir todos a la misma hora”, afirmó.

La funcionaria también reconoció las molestias generadas. “Le pido disculpas a la ciudadanía que tuvo que esperar veinte minutos”, dijo, aunque usuarios cuestionaron esa estimación y denunciaron filas de varios kilómetros.

Las promesas para evitar otro colapso

Ante las críticas, la funcionaria aseguró que el contrato de concesión prevé la ampliación de la infraestructura. “Próximamente se van a estar ampliando tres casetas más en Ecovía y más de dos también en Ypacaraí”, señaló, aunque sin precisar fechas concretas.

Lea más: MOPC entrega manejo del peaje Ecovía de Luque a Rutas del Este

Además, indicó que se están probando sistemas de cobro electrónico con TAG, que permitirán el pago automático mediante dispositivos adheridos al parabrisas. “La barrera se levanta automáticamente con el lector, lo que agiliza el paso”, explicó y aclaró que por ahora el sistema se utiliza de forma experimental en vehículos del MOPC y de la empresa operadora. Tampoco tienen fecha prevista para la implementación de ese sistema.

Para los próximos días, Calmejana prometió que se implementarán cobros adelantados, mayor comunicación sobre el volumen de tránsito y el uso máximo de las casetas disponibles.

Lea más: MOPC sigue aprobando millonarias adendas a concesionaria de ruta PY02

Traspaso operativo a Rutas del Este

El colapso en la Ecovía se da en un contexto de nuevas críticas al MOPC por el traspaso de la gestión del peaje a Rutas del Este, empresa vinculada al senador Luis Pettengill, que ya tiene a su cargo las obras bajo el modelo de Alianza Público-Privada (APP) de la ruta PY02.

Como ya ocurrió en temporadas anteriores, los usuarios volvieron a sufrir largas filas y demoras en pleno inicio del verano, mientras persisten los cuestionamientos sobre la planificación, la previsión del aumento del parque automotor y la capacidad real del sistema de peajes para absorber la demanda en fechas clave.

Desde el MOPC, Calmejana insistió en que las obras y ampliaciones “están planificadas y estudiadas”, pero admitió que la ejecución dependió de autorizaciones que recién se obtuvieron en los últimos días. “No al 100% dependía de nosotros; si no, esto ya hubiese estado solucionado para esta época”, afirmó.