Comisión permanente convoca al canciller para hablar sobre intervención de Estados Unidos en Venezuela

Nicolás Maduro enfrenta un proceso ante el tribunal de Nueva York por varios cargos, entre ellos, una acusación de narcoterrorismo, narcotráfico en Estados Unidos. Este fue el motivo por el que Estados Unidos realizó una intervención militar en Venezuela para capturarlo y llevarlo ante la justicia del país norteamericano.

Ante esto, el gobierno de Santiago Peña emitió comunicados en los que celebró la captura de Maduro, pero no mencionó en ningún momento la intervención realizada por Estados Unidos a un país soberano.

Para el senador Colym Soroka, presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, esto representa una postura “tibia” del Gobierno paraguayo, sobre todo del canciller, Rubén Ramírez Lezcano, a quien acusó de tener siempre una postura que no defiende los intereses del país.

“Nosotros ahora estamos firmando una nota para convocarlo al canciller, si es posible mañana. Estamos tratando de ponernos en contacto con él para mañana a las 8:00, antes de recibirle a la FEP, o dialogar con él sobre la situación justamente que se ha vivido en el país de Venezuela. Vamos a preguntarle mañana al canciller. No es tanto de mi agrado este canciller que tenemos, porque siempre lo vi tibio al defender a la nación paraguaya”, puntualizó.

Convocan al canciller por lo de Venezuela

Soroka dijo que nadie desconoce que Venezuela ha pasado por un momento de crisis muy fuerte, lo que hacía insostenible al gobierno de Nicolás Maduro, pero cuestionó que nadie intervino cuando se realizaron elecciones generales en el país caribeño.

“Preguntan algunos legisladores: ¿por qué no se intervino en el momento eleccionario para defender y custodiar la voluntad popular de ese país desde ese entonces? Y lo otro es el sistema y el modo también que se ha llevado a cabo. Nosotros somos un país chico donde el imperialismo también tenemos que tener mucho cuidado (sic)”, refirió.

Recordó que como nación sufrimos ataques y la guerra de la Triple Alianza a causa del imperialismo de Brasil, por lo que le parece importante hablar de como se realizó la intervención en Venezuela.

“¿Por qué no se hizo a través de la Organización de Estados Americanos?, ¿por qué no se utilizó otro mecanismo? Es una cuestión también con toda la cancillería, su posición, ¿por qué fue de esa manera?, porque le hemos escuchado al canciller en un formato un poco ambiguo”, manifestó.

Agregó que no pueden rechazar ni apoyar en este momento la intervención de Estados Unidos si uno mira el contexto político, por lo que se debe profundizar en el debate de sí los países que fueron intervenidos militarmente por el país norteamericano obtuvieron solución alguna, por lo que si Venezuela obtendrá la libertad que necesita y ese progreso que tanto anhelan tras la intervención.

“Las grandes potencias siempre hay que tener cuidado con eso y no hay que tener miedo en decirle eso, porque no nos conviene también en muchos casos ser muy sumisos y decir que todo está bien cuando todo el mundo te dice que no está bien. Nosotros tenemos algo un poco más valioso que el petróleo, que es el agua. Paraguay tiene demasiado muchos recursos naturales importantísimos que hay que tener cuidado”, insistió.