Intendente de Troche deja HC y alega promesas incumplidas

Días atrás, Petróleos Paraguayos (Petropar) anunció que no se concretará la finalización y puesta en marcha del nuevo tren de molienda de caña de azúcar en la alcoholera de Mauricio José Troche, departamento de Guairá.

Ahora la estatal, presidida por el cuestionado Eddie Jara, apura una licitación para contratar servicios metalmecánicos para reparar el viejo molino de caña. Será mediante este llamado, la estatal prevé gastar G. 3.500 millones, y la recepción de ofertas está fijada para el viernes 9 de enero.

En su comunicado, el Ing. Brítez alegó que “la decisión responde al incumplimiento del gobierno departamental y nacional, especialmente con el sector cañero, en particular por la no culminación del nuevo tren de molienda, una causa justa, histórica y largamente postergada, reclamada con legítima razón por la ciudadanía del distrito de Mauricio J. Troche, que hoy golpea directamente nuestra economía local”.

“A esto se suman compromisos políticos asumidos y no honrados, así como la falta de respuestas concretas frente al desempleo, una problemática que afecta duramente a muchas familias”, señala el intendente.

Se desconoce si Brítez se sumará a la disidencia colorada. En diciembre pasado, la intendenta de Yataity, Gloria Duarte (ANR), también renunció a HC. Es esa ocasión, denunció presiones indebidas por parte del gobernador de Guairá, César “Cesarito” Sosa (ANR- HC). Duarte se sumó a Fuerza Republicana que lidera el exvicepresidente Hugo Velázquez.