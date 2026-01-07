Reforma de la Caja Fiscal: legisladores escuchan a docentes y cuestionan falta de diálogo

Varios legisladores que integran la Comisión Permanente del Congreso se reunieron este miércoles con representantes del sector educativo para abordar el proyecto de reforma de la Caja Fiscal, presentado recientemente por el Poder Ejecutivo.

Este encuentro se dio en medio de cuestionamientos por la falta de consulta previa a los docentes, uno de los sectores afectados por la iniciativa.

Lea más: Se destinaron US$ 1.700 millones para cubrir saldo rojo de la Caja en 10 años

El diputado liberal Adrián Billy Vaesken confirmó a ABC 730 AM que participaron del diálogo con parlamentarios varios dirigentes sindicales del sector educativo, con el objetivo de conversar sobre sus inquietudes y abrir un espacio de discusión sobre una reforma que, advirtió, “no puede hacerse de manera improvisada”.

Los cambios que preocupan al sector

La propuesta del Ejecutivo plantea, entre otros puntos, establecer una edad mínima de jubilación de 57 años para los educadores, quienes actualmente pueden jubilarse tras cumplir 25 años de aportes, sin un límite etario específico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Docentes rechazan edad mínima de 57 años para jubilarse: “Estamos en pie de guerra”

Para Vaesken, este cambio representa un cambio sensible que afecta a miles de trabajadores de la educación. “Estamos hablando de una reforma que impactará en varias generaciones. La Caja Fiscal ya está en déficit, pero no se puede trasladar todo el problema a los más débiles”, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El legislador cuestionó al Poder Ejecutivo por no haber involucrado al sector educativo en la elaboración del proyecto. “Este gobierno de Santiago Peña no tiene sensibilidad social de consultar a quienes serán los principales afectados. Una vez más se ningunea a los docentes”, afirmó.

Desde la oposición, agregó, existe el compromiso de escuchar contrapropuestas y promover un tratamiento. “Queremos que este debate se haga con todos los sectores en la mesa, no entre cuatro paredes”, subrayó.

Proyecto, en cancha de la Cámara Baja

Según explicó Vaesken, la Comisión Permanente ya derivó el proyecto a la Cámara de Diputados, donde cualquier legislador puede solicitar una sesión extraordinaria para tratar la iniciativa, incluso durante el receso parlamentario.

Lea más: Caja Fiscal: senador señala que no deben apresurarse y escuchar a todas las partes

Por su parte, el diputado consideró que lo más conveniente es que el tema sea debatido sin apuros. “Ojalá no se trate en forma exprés. Necesitamos tiempo para escuchar a quienes no fueron escuchados por el Ejecutivo”, señaló.

Docentes piden que el Estado asuma el déficit

Durante la reunión, los representantes del sector educativo reiteraron que, como ocurre en otros países, el Estado debe asumir el déficit de la Caja Fiscal, en lugar de trasladar el costo a los aportantes.

“Que no se cargue sobre los docentes un problema estructural que corresponde al Estado resolver”, indicó Vaesken.

El legislador advirtió que, si el proyecto avanza sin consenso, podría generar una fuerte reacción social. “Si esta ley se pretende aprobar sin diálogo, la ciudadanía tiene derecho a manifestarse pacíficamente. Eso es parte de la democracia”, sostuvo.