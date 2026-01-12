Bachi defiende a Peña y apunta a que está por el lado correcto del camino

El presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, fue consultado sobre las expresiones del presidente Santiago Peña, en la que señala que habrá más dinero en la familia si es que los padres cambian a sus hijos de un colegio privado al público, y apuntó que las críticas sirven para mejorar.

“Yo creo que el presidente Peña está por el lado correcto del camino. Está haciendo un buen gobierno y en el aspecto educativo destaco todo lo que se está haciendo”, sostuvo el senador Basilio Bachi Núñez.

Señaló que es impresionante los montos que se están invirtiendo en educación. Que los kits escolares ahora llegan a tiempo y hablar de hambre cero es hablar de más de 380 millones de dólares.

En otro momento sostuvo que él tiene otros tips para tener más plata en el bolsillo y mencionó: “Abrir una criptominería y no pagar la ANDE, abrir una cooperativa o un banco y ver si hay una entidad deportiva que te da unos mangos, o ver si IPS te puede depositar 828 mil millones de guaraníes que a 20 años son 80 millones de dólares. Son tips interesantes para que ciertos sectores se enriquezcan”.

“Yo estoy convencido que el presidente quiere lo mejor para la educación paraguaya y lo está demostrando. Entonces sabemos que siempre vamos a estar criticados cuando uno cumple su función”, remarcó el parlamentario.

A renglón seguido apuntó que un millón de niños están mejor. “Un millón de niños ahora están recibiendo desayunos, almuerzos y meriendas y reciben kits escolares en su momento. En la parte de salud, más de 200 ambulancias se invirtieron”.

Por otra parte, el senador fue abordado sobre el tema relacionado con el alto costo de los alimentos y lo que esto afecta a la economía de la gente. “Para mí, que el dólar siga bajando y que la canasta familiar siga subiendo es inadmisible. Y ese es el mensaje que le mandamos a la gente de Capasu, especialmente.

“No podemos nosotros lo que no se hizo en 15 años solucionar en un año, pero es lo que se está haciendo en el camino. Esa es la herencia que tenemos del gobierno que ustedes (periodistas) defendieron”, finalizó.