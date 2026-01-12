Nakayama califica de “estúpidos” los “tips” de ahorro de Peña

En conversación con medios de comunicación este lunes, el senador opositor independiente Eduardo Nakayama dio su opinión sobre polémicas declaraciones hechas la semana pasada por el presidente Santiago Peña sobre cómo la ciudadanía podría ahorrar dinero.

Respondiendo el pasado viernes a una pregunta sobre qué podría hacer la ciudadanía para tener “plata en el bolsillo”, el presidente Peña aconsejó que los padres cuyos hijos van a colegios privados los muden a instituciones educativas públicas para ahorrar lo que pagan en concepto de cuotas escolares.

Las declaraciones fueron recibidas con burlas e indignación por gran parte de la ciudadanía.

El senador Nakayama señaló que es clara la respuesta de la ciudadanía a “las estúpidas declaraciones del presidente” con los “miles de memes de burla”.

Peña “vive disociado de la realidad”

El legislador opinó que el presidente “vive disociado de la realidad” y señaló que el episodio del pasado viernes “no es la primera vez que (Peña) demuestra no estar en sintonía con lo que sufre el pueblo”.

Argumentó que los estándares de calidad de la educación pública en Paraguay son demasiado bajos.

“A todo paraguayo de bien le encarnaría llevar a su hijo a una escuela pública, pero al ver las estadísticas, la educación privada es muy superior en Paraguay”, dijo. “Es una estadística triste, pero real”.

El legislador opositor agregó que, si bien ha habido “avances” en materia de macroeconomía durante el gobierno de Peña, eso sería irrelevante “si eso no se traduce en una mejora en el día a día” del ciudadano paraguayo, especialmente de los que se encuentran en la franja de pobreza.

Acuerdo UE-Mercosur, un “logro para el libre comercio”

En otro punto, el senador Nakayama celebró la reciente aprobación por parte de la mayoría de los países de Europa del acuerdo comercial entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea, que podría ser firmado la próxima semana en Asunción.

Opinó que el acuerdo, que se acerca a su concreción tras décadas de negociaciones, sería “un logro para el libre comercio”, que va a beneficiar a “cientos de millones de ciudadanos del Mercosur y la Unión Europea”.

Argumentó que el acuerdo podría incentivar a empresarios europeos a instalar sus fábricas en Paraguay para procesar aquí los alimentos que luego serán exportados a Europa, lo que podría traducirse en la creación de nuevas fuentes de trabajo.

A pesar de que los países del Mercosur ya lograron un consenso para ratificar el acuerdo luego de su firma, este también debe ser ratificado por la Eurocámara (Parlamento Europeo) antes de entrar en vigor. Países europeos como Francia, Polonia e Irlanda han expresado oposición