Santi Peña ubicó contrato para un “aliado” trumpista

Días atrás, la empresa Securiport LLC, dirigida por el empresario argentino Enrique Segura, fue beneficiada por el gobierno del presidente Santiago Peña con un contrato de US$ 22.011.796, en solo seis días y, llamativamente, sin concurso público.

Datos públicos revelan que el empresario y su empresa están ligadas al entorno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Lea más: En solo seis días, Migraciones cocinó millonaria licitación para aeropuertos

Financiamiento político

En 2023, la misma empresa Securiport donó 2 millones de dólares al comité de acción política Renew Virginia para impulsar la infructuosa campaña al Senado estatal del hijo de su CEO, Juan Pablo Segura, según detalla el portal de la ONG Virginia Public Access Project (VPAP).

En 2025, Juan Pablo Segura fue nombrado Secretario de Comercio del Estado de Virginia, en la administración del gobernador republicano Glenn Youngkin.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el portal gubernamental de la Comisión Federal de Elecciones (FEC, por sus siglas en inglés) detalla que Enrique Segura es un fiel financista del Partido Republicano, aportando en campañas desde 2014 hasta meses atrás.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recientemente, el 26 de marzo de 2025, Enrique Segura aportó US$ 44.300 al Comité Nacional Republicano, organización que tiene como principal aportante al equipo de Trump.

El nexo local

En mayo de 2024, Peña recibió a Enrique Segura, acompañado por el ministro del Interior, Enrique Riera; el ministro de Tecnología, Gustavo Villate, y el titular de Migraciones, Jorge Kronawetter.

Lea más: Santi Peña se reunió con empresario de firma adjudicada por Migraciones

La reunión, dijeron en redes sociales, fue para hablar del potencial del país y las oportunidades de inversión existentes localmente.

Los “amigos” sean unidos

Coincidentemente, Riera y Peña son referentes de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el foro que aglutina al trumpismo en el mundo.

En 2022, Enrique Riera disertaba en la CPAC de México sobre la “lucha política de la derecha”.

En mayo de 2025, Peña asistió al Foro Milken en Los Ángeles. A este evento también acudió Youngkin, jefe político de Juan Pablo. JP Segura fue orador destacado de la CPAC Virginia en octubre del 2025.

Un mes antes, Peña fue el orador principal y anfitrión de CPAC Paraguay.