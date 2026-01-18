Añeteté sigue sumando candidaturas en Itapúa

En Encarnación, el precandidato colorado es Eduardo Florentín, quien encabeza el movimiento local “Somos Encarnación” y con lo cual buscan cortar con la hegemonía aliancista instalada en el municipio.

Lea más: HC es un “modelo político que se enquistó y secuestró el partido”, dice Wiens

En tanto que en el distrito de Trinidad el candidato presentado por Añeteté es Néstor Garay, actual concejal municipal, quien recibió el respaldo de Arnoldo Wiens.

Garay se presenta como “una esperanza renovadora” para los ciudadanos de Trinidad, buscando llevar su experiencia de la concejalía a la Intendencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: “Hendy kavaju resa”, dice Wiens sobre la administración del presidente Peña

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras, de mano del senador Colym Soroka (ANR-Independiente) fue presentado bajo la carpa de Añeteté Román Santacruz, como precandidato a intendente del distrito de San Rafael del Paraná.

Santacruz es actual concejal municipal con una activa participación y pujará en las internas coloradas con Marcos Benítez (ANR- HC), quien ya anunció en junio del 2025 su campaña por el rekutu.